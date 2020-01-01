У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 21:16
Традиційно щовівторка у кінотеатрі «Premier City» проходить «День глядача». В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі і прем’єрною, всього за 50 гривень.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Термін дії акції до 31 грудня поточного року.
Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Також акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Адреса: ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського, 1, 3-й поверх.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Термін дії акції до 31 грудня поточного року.
Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Також акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Адреса: ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського, 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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