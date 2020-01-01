У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*

Традиційно щовівторка у кінотеатрі «Premier City» проходить «День глядача». В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі і прем’єрною, всього за 50 гривень.Про це повідомляє адміністрація закладу.Термін дії акції до 31 грудня поточного року.Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Також акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту кінотеатру.Деталі за телефоном:Адреса: ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського, 1, 3-й поверх.