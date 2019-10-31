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Стало відомо, чому у луцькій багатоповерхівці уже майже місяць немає теплопостачання. ВІДЕО

Стало відомо, чому у луцькій багатоповерхівці уже майже місяць немає теплопостачання. ВІДЕО
Багатоповерхівку на проспекті Соборності, 32 А, у якій четвертий тиждень немає тепла, обстежили працівники ЖКП.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Знайшли кілька причин, - розповів заступник директора підприємства Богдан Колацький.

У мешканців перших поверхів будинку батареї холодні. На верхніх - ледь теплі. Поки майстри ЖКП шукають причину люди ходять вдома у верхньому одязі, вмикають обігрівачі.

"Температура у кімнатах все одно не підіймається вище за +16", - каже жителька будинку Валентина Марчук.

Будинок обслуговує ЖКП №8. Заступник директора Богдан Колацький розповів: у п’ятницю, 4 грудня, встановили насос для підсилення тиску води. Сьогодні майстри знайшли ще одну проблему.

"Виявили, що в камері, перед будинком 30А прикрита засувка на звороті, хотіли відкрити, але вона несправна", - каже заступник директора жеку Богдан Колацький.

Після огляду тепломереж будинку, майстри дійшли висновку, що перебої із теплом виникли через ІТП, який встановили нещодавно у сусідньому будинку.

У будинку на Соборності, 32 ІТП планують встановити наступного року. А поки тепловики радять жителям багатоповерхівки звернутися в Луцьктепло із заявою про перерахунок оплати за послугу. Зі слів речника підприємства Антона Безносикова, після розгляду заяв до будинку навідається комісія, яка виміряє температуру в кімнатах і прийме рішення про перерахунок оплати.


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Теги: Соборності, тепло, батареї, Луцьктепло, тиск
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