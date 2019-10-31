Стало відомо, чому у луцькій багатоповерхівці уже майже місяць немає теплопостачання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
Багатоповерхівку на проспекті Соборності, 32 А, у якій четвертий тиждень немає тепла, обстежили працівники ЖКП.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Знайшли кілька причин, - розповів заступник директора підприємства Богдан Колацький.
У мешканців перших поверхів будинку батареї холодні. На верхніх - ледь теплі. Поки майстри ЖКП шукають причину люди ходять вдома у верхньому одязі, вмикають обігрівачі.
"Температура у кімнатах все одно не підіймається вище за +16", - каже жителька будинку Валентина Марчук.
Будинок обслуговує ЖКП №8. Заступник директора Богдан Колацький розповів: у п’ятницю, 4 грудня, встановили насос для підсилення тиску води. Сьогодні майстри знайшли ще одну проблему.
"Виявили, що в камері, перед будинком 30А прикрита засувка на звороті, хотіли відкрити, але вона несправна", - каже заступник директора жеку Богдан Колацький.
Після огляду тепломереж будинку, майстри дійшли висновку, що перебої із теплом виникли через ІТП, який встановили нещодавно у сусідньому будинку.
У будинку на Соборності, 32 ІТП планують встановити наступного року. А поки тепловики радять жителям багатоповерхівки звернутися в Луцьктепло із заявою про перерахунок оплати за послугу. Зі слів речника підприємства Антона Безносикова, після розгляду заяв до будинку навідається комісія, яка виміряє температуру в кімнатах і прийме рішення про перерахунок оплати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Знайшли кілька причин, - розповів заступник директора підприємства Богдан Колацький.
У мешканців перших поверхів будинку батареї холодні. На верхніх - ледь теплі. Поки майстри ЖКП шукають причину люди ходять вдома у верхньому одязі, вмикають обігрівачі.
"Температура у кімнатах все одно не підіймається вище за +16", - каже жителька будинку Валентина Марчук.
Будинок обслуговує ЖКП №8. Заступник директора Богдан Колацький розповів: у п’ятницю, 4 грудня, встановили насос для підсилення тиску води. Сьогодні майстри знайшли ще одну проблему.
"Виявили, що в камері, перед будинком 30А прикрита засувка на звороті, хотіли відкрити, але вона несправна", - каже заступник директора жеку Богдан Колацький.
Після огляду тепломереж будинку, майстри дійшли висновку, що перебої із теплом виникли через ІТП, який встановили нещодавно у сусідньому будинку.
У будинку на Соборності, 32 ІТП планують встановити наступного року. А поки тепловики радять жителям багатоповерхівки звернутися в Луцьктепло із заявою про перерахунок оплати за послугу. Зі слів речника підприємства Антона Безносикова, після розгляду заяв до будинку навідається комісія, яка виміряє температуру в кімнатах і прийме рішення про перерахунок оплати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 21:16
Стало відомо, чому у луцькій багатоповерхівці уже майже місяць немає теплопостачання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
У Польщі суд виправдав українця за скоєне вбивство
Сьогодні, 20:55
На Волині ром обікрав 73-річного пенсіонера
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 грудня
Сьогодні, 20:00