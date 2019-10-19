Не ходить автобус: на Волині люди, щоб дістатися дачі, йдуть пішки п'ять кілометрів. ВІДЕО





Про це Раїса Мозолевська.



З Луцька маршруткою у село Вишнів і від кінцевої зупинки люди йдуть пішки по бездоріжжю до дач близько п'яти кілометрів. З весни 2020 року електричку сполученням "Ковель-Луцьк-Здолбунів" скасували.



Від кінцевої зупинки маршрутки лучанка Раїса Мозолевська ще з годину йде пішки. Жінка каже, що дачники писали колективні листи в управління транспорту облдержадміністрації, зверталися в об’єднану територіальну громаду, куди увійшло село Вишнів. Поки скрізь отримують відписки.



Як розповіла Суспільному начальниця управління Наталія Остапкович, для продовження маршруту "Луцьк-Вишнів" потрібне звернення від пасажирів чи перевізника. З цим питанням в управління транспорту облдержадміністрації дачники масиву "Вишенька" не зверталися, зазначила посадовиця.



Голова Підгайцівської об’єднаної територіальної громади Юрій Семенюк телефоном розповів, що село Вишнів нещодавно приєднали до Підгайцівської громади, тож питання ремонту доріг і транспортного сполучення у цьому населеному пункті ще вивчатимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дачники масиву "Вишенька", що неподалік села Вишнів, не можуть добратися на власні дачі через відсутність транспортного сполучення.Про це Суспільному розповіла лучанкаЗ Луцька маршруткою у село Вишнів і від кінцевої зупинки люди йдуть пішки по бездоріжжю до дач близько п'яти кілометрів. З весни 2020 року електричку сполученням "Ковель-Луцьк-Здолбунів" скасували.Від кінцевої зупинки маршрутки лучанка Раїса Мозолевська ще з годину йде пішки. Жінка каже, що дачники писали колективні листи в управління транспорту облдержадміністрації, зверталися в об’єднану територіальну громаду, куди увійшло село Вишнів. Поки скрізь отримують відписки.Як розповіла Суспільному начальниця управління, для продовження маршруту "Луцьк-Вишнів" потрібне звернення від пасажирів чи перевізника. З цим питанням в управління транспорту облдержадміністрації дачники масиву "Вишенька" не зверталися, зазначила посадовиця.Голова Підгайцівської об’єднаної територіальної громадителефоном розповів, що село Вишнів нещодавно приєднали до Підгайцівської громади, тож питання ремонту доріг і транспортного сполучення у цьому населеному пункті ще вивчатимуть.

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