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Не ходить автобус: на Волині люди, щоб дістатися дачі, йдуть пішки п'ять кілометрів. ВІДЕО

Не ходить автобус: на Волині люди, щоб дістатися дачі, йдуть пішки п'ять кілометрів. ВІДЕО
Дачники масиву "Вишенька", що неподалік села Вишнів, не можуть добратися на власні дачі через відсутність транспортного сполучення.

Про це Суспільному розповіла лучанка Раїса Мозолевська.

З Луцька маршруткою у село Вишнів і від кінцевої зупинки люди йдуть пішки по бездоріжжю до дач близько п'яти кілометрів. З весни 2020 року електричку сполученням "Ковель-Луцьк-Здолбунів" скасували.

Від кінцевої зупинки маршрутки лучанка Раїса Мозолевська ще з годину йде пішки. Жінка каже, що дачники писали колективні листи в управління транспорту облдержадміністрації, зверталися в об’єднану територіальну громаду, куди увійшло село Вишнів. Поки скрізь отримують відписки.

Як розповіла Суспільному начальниця управління Наталія Остапкович, для продовження маршруту "Луцьк-Вишнів" потрібне звернення від пасажирів чи перевізника. З цим питанням в управління транспорту облдержадміністрації дачники масиву "Вишенька" не зверталися, зазначила посадовиця.

Голова Підгайцівської об’єднаної територіальної громади Юрій Семенюк телефоном розповів, що село Вишнів нещодавно приєднали до Підгайцівської громади, тож питання ремонту доріг і транспортного сполучення у цьому населеному пункті ще вивчатимуть.

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Теги: Вишнів, дача, автобус, сполучення
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