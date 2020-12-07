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У Британії боротимуться зі зміною клімату за допомогою чипсів і пива

У Британії боротимуться зі зміною клімату за допомогою чипсів і пива
У Великій Британії вигадали незвичний спосіб боротьби зі зміною клімату.

Це будуть робити за допомогою поєднання чипсів та пива, пишуть Факти.

Компанія Walkers, яка виготовляє закуски, винайшла спосіб, як зменшити викиди вуглекислого газу під час виробництва на 70%. Згідно з ідеєю, вуглець, що утворюється під час бродіння пива, будуть змішувати з картопляними відходами.

Таку суміш можна буде використовувати як добриво. Таким чином поєднання пива та чипсів вирішить дві проблеми. Це дозволить зменшити викиди вуглецю в атмосферу під час бродіння та під час виготовлення добрив.

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Теги: пиво, чіпси, вуглець, екологія
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