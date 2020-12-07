У Британії боротимуться зі зміною клімату за допомогою чипсів і пива





Це будуть робити за допомогою поєднання чипсів та пива, пишуть



Компанія Walkers, яка виготовляє закуски, винайшла спосіб, як зменшити викиди вуглекислого газу під час виробництва на 70%. Згідно з ідеєю, вуглець, що утворюється під час бродіння пива, будуть змішувати з картопляними відходами.



Таку суміш можна буде використовувати як добриво. Таким чином поєднання пива та чипсів вирішить дві проблеми. Це дозволить зменшити викиди вуглецю в атмосферу під час бродіння та під час виготовлення добрив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Великій Британії вигадали незвичний спосіб боротьби зі зміною клімату.Це будуть робити за допомогою поєднання чипсів та пива, пишуть Факти Компанія Walkers, яка виготовляє закуски, винайшла спосіб, як зменшити викиди вуглекислого газу під час виробництва на 70%. Згідно з ідеєю, вуглець, що утворюється під час бродіння пива, будуть змішувати з картопляними відходами.Таку суміш можна буде використовувати як добриво. Таким чином поєднання пива та чипсів вирішить дві проблеми. Це дозволить зменшити викиди вуглецю в атмосферу під час бродіння та під час виготовлення добрив.

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