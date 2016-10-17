Астронавти NASA вперше зібрали в космосі урожай редиски. ВІДЕО

Кейт Рубінс зібрала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції.



Як передає



Всього зібрали 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправки на Землю в 2021 році.



Зазначається, що сам врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів.





«Вирощування різноманітних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації та зможуть забезпечити збалансоване харчування для астронавтів, які перебувають (на МКС – ред.) під час тривалих місій», - заявила представниця NASA Нікол Дюфур.





До слова, вирощений у космосі салат за допомогою системи "Веггі" забезпечить астронавтам NASA більш різноманітний раціон під час здійснення місій у космосі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська астронавтка Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA)зібрала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції.Як передає Укрінформ , про це повідомляється на сайті американського відомства.Всього зібрали 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправки на Землю в 2021 році.Зазначається, що сам врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів.«Вирощування різноманітних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації та зможуть забезпечити збалансоване харчування для астронавтів, які перебувають (на МКС – ред.) під час тривалих місій», - заявила представниця NASAДо слова, вирощений у космосі салат за допомогою системи "Веггі" забезпечить астронавтам NASA більш різноманітний раціон під час здійснення місій у космосі.

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