У Запоріжжі підлітки з пістолетом намагались пограбувати три крамниці. ВІДЕО





Про це повідомили в



"Вчора на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на зупинці громадського транспорту "Набережна" чути постріли. Заявник додав, що до події причетні четверо підлітків й в одного з них був пістолет", - розповіли в поліції.



На виклик виїхали інспектори, які помітили автобус, в якому перебували 4 хлопців, схожі за описом. Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили пістолет.



Підлітка доставили до відділення поліції для встановлення обставин події.



Через деякий час інший екіпаж отримав виклик про те, що невідомі хлопці чинили хуліганські дії в магазині та намагались вкрасти гроші з касового апарата.



"Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику. На пошук порушників орієнтували всі екіпажі", - зазначили в патрульній поліції.



Під час відпрацювання інформації, на вулиці Перемоги патрульні почули клич про допомогу. За словами двох продавчинь, підлітки намагались вкрасти кошти і товар. Побачивши патрульних, порушники кинулись навтьоки, одного з них інспектори наздогнали. Пізніше хлопець зізнався, що він з двома товаришами був учасником подій, що сталися в трьох магазинах.



Патрульні розшукали всіх причетних до події осіб. Громадян затримали та доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин.



В поліції також показали відео з одного з магазинів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі компанія підлітків намагались викрасти гроші та товар з трьох крамниць. У одного з них була зброя.Про це повідомили в патрульній поліції Запорізької області "Вчора на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на зупинці громадського транспорту "Набережна" чути постріли. Заявник додав, що до події причетні четверо підлітків й в одного з них був пістолет", - розповіли в поліції.На виклик виїхали інспектори, які помітили автобус, в якому перебували 4 хлопців, схожі за описом. Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили пістолет.Підлітка доставили до відділення поліції для встановлення обставин події.Через деякий час інший екіпаж отримав виклик про те, що невідомі хлопці чинили хуліганські дії в магазині та намагались вкрасти гроші з касового апарата."Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику. На пошук порушників орієнтували всі екіпажі", - зазначили в патрульній поліції.Під час відпрацювання інформації, на вулиці Перемоги патрульні почули клич про допомогу. За словами двох продавчинь, підлітки намагались вкрасти кошти і товар. Побачивши патрульних, порушники кинулись навтьоки, одного з них інспектори наздогнали. Пізніше хлопець зізнався, що він з двома товаришами був учасником подій, що сталися в трьох магазинах.Патрульні розшукали всіх причетних до події осіб. Громадян затримали та доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин.В поліції також показали відео з одного з магазинів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію