Сильний вітер або перевантаження: частина Володимира-Волинського – без світла
Сьогодні, 22:43
Одразу кілька вулиць у Володимирі-Волинському - без електропостачання.
Про це інформують на facebook-сторінці міста.
7-го грудня ввечері у Володимирі через сильні пориви вітру або перевантаження вийшла з ладу високовольтна лінія, яка живить вулиці Ковельську, Сагайдачного, Незалежності та військові містечка.
"На місці вже працює бригада по відновленню електропостачання", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на facebook-сторінці міста.
7-го грудня ввечері у Володимирі через сильні пориви вітру або перевантаження вийшла з ладу високовольтна лінія, яка живить вулиці Ковельську, Сагайдачного, Незалежності та військові містечка.
"На місці вже працює бригада по відновленню електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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