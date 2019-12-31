Сильний вітер або перевантаження: частина Володимира-Волинського – без світла





Про це інформують на



7-го грудня ввечері у Володимирі через сильні пориви вітру або перевантаження вийшла з ладу високовольтна лінія, яка живить вулиці Ковельську, Сагайдачного, Незалежності та військові містечка.



"На місці вже працює бригада по відновленню електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одразу кілька вулиць у Володимирі-Волинському - без електропостачання.Про це інформують на facebook-сторінці міста 7-го грудня ввечері у Володимирі через сильні пориви вітру або перевантаження вийшла з ладу високовольтна лінія, яка живить вулиці Ковельську, Сагайдачного, Незалежності та військові містечка."На місці вже працює бригада по відновленню електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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