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Сильний вітер або перевантаження: частина Володимира-Волинського – без світла

Сильний вітер або перевантаження: частина Володимира-Волинського – без світла
Одразу кілька вулиць у Володимирі-Волинському - без електропостачання.

Про це інформують на facebook-сторінці міста.

7-го грудня ввечері у Володимирі через сильні пориви вітру або перевантаження вийшла з ладу високовольтна лінія, яка живить вулиці Ковельську, Сагайдачного, Незалежності та військові містечка.

"На місці вже працює бригада по відновленню електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Володимир-Волинський, світло, електропостачання, вітер
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