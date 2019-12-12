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У Луцьку влаштують Андріївські вечорниці

У Луцьку влаштують Андріївські вечорниці
У Луцьку молодь кличуть розважитися на святкових вечорницях.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Центр національно-патріотичного виховання запрошує луцьку молодь відзначити свято Андрія так, як колись це робили в давнину. Андріївські вечорниці влаштовують у Волинському краєзнавчому музеї.

Дівчат запрошують 11 грудня на 17:00, а спільне святкування з хлопцями розпочнеться о 18:00.

Програма вечорниць:

- ворожіння для дівчат;
- різноманітні конкурси;
- смачні національні страви;
- пісні в дружньому колі.

Через карантинні вимоги кількість місць дуже обмежена. Тому бажаючих просять зареєструватися: bit.ly/3olNYRc

Реєстрація триває до 10 грудня.

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Теги: вечорниці, вишиванка, ворожіння, Андрія
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