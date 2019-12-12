У Луцьку влаштують Андріївські вечорниці
Сьогодні, 03:14
У Луцьку молодь кличуть розважитися на святкових вечорницях.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Центр національно-патріотичного виховання запрошує луцьку молодь відзначити свято Андрія так, як колись це робили в давнину. Андріївські вечорниці влаштовують у Волинському краєзнавчому музеї.
Дівчат запрошують 11 грудня на 17:00, а спільне святкування з хлопцями розпочнеться о 18:00.
Програма вечорниць:
- ворожіння для дівчат;
- різноманітні конкурси;
- смачні національні страви;
- пісні в дружньому колі.
Через карантинні вимоги кількість місць дуже обмежена. Тому бажаючих просять зареєструватися: bit.ly/3olNYRc
Реєстрація триває до 10 грудня.
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Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Центр національно-патріотичного виховання запрошує луцьку молодь відзначити свято Андрія так, як колись це робили в давнину. Андріївські вечорниці влаштовують у Волинському краєзнавчому музеї.
Дівчат запрошують 11 грудня на 17:00, а спільне святкування з хлопцями розпочнеться о 18:00.
Програма вечорниць:
- ворожіння для дівчат;
- різноманітні конкурси;
- смачні національні страви;
- пісні в дружньому колі.
Через карантинні вимоги кількість місць дуже обмежена. Тому бажаючих просять зареєструватися: bit.ly/3olNYRc
Реєстрація триває до 10 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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