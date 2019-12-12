У Луцьку влаштують Андріївські вечорниці





Про це повідомляють на сайті



Центр національно-патріотичного виховання запрошує луцьку молодь відзначити свято Андрія так, як колись це робили в давнину. Андріївські вечорниці влаштовують у Волинському краєзнавчому музеї.



Дівчат запрошують 11 грудня на 17:00, а спільне святкування з хлопцями розпочнеться о 18:00.



Програма вечорниць:



- ворожіння для дівчат;

- різноманітні конкурси;

- смачні національні страви;

- пісні в дружньому колі.



Через карантинні вимоги кількість місць дуже обмежена. Тому бажаючих просять зареєструватися:



Реєстрація триває до 10 грудня.

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