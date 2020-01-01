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У волинській лікарні реконструювали кисневу систему

У волинській лікарні реконструювали кисневу систему
У Ківерцівському районну територіальному медоб’єднанні провели реконструкцію системи киснепостачання.

Інформацію про закупівлю опублікували на Prozorro, пише Район.Ківерці.

На реконструкцію системи киснепостачання витратили 2,7 мільйона гривень. Роботи виконала компанію «Житлобуд-2».

До слова, для КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» придбали сучасний апарат штучної вентиляції легень та 20 концентраторів кисню.

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Теги: Ківерці, лікарня, киснева система, реконструкція, тендер
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