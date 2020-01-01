Україна попросила США надати вакцину від COVID-19 в найкоротші терміни

Максим Степанов попросив тимчасову повірену в справах Сполучених Штатів в Україні Христину Квін розглянути нашу країну як пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".



Про це він сказав під час телефонної розмови, передає



“Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX”, — наголосив Степанов.



Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни. Вона також запевнила, що їхня команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.



“Вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та обсяги постачання”, — наголосила Квін, додавши, що Штати підтримують офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань.



Нагадаємо: минулого тижня в МОЗ повідомили про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи постачання вакцин проти COVID-19 в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава МОЗпопросив тимчасову повірену в справах Сполучених Штатів в Українірозглянути нашу країну як пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".Про це він сказав під час телефонної розмови, передає пресслужба МОЗ “Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX”, — наголосив Степанов.Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни. Вона також запевнила, що їхня команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.“Вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та обсяги постачання”, — наголосила Квін, додавши, що Штати підтримують офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань.Нагадаємо: минулого тижня в МОЗ повідомили про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи постачання вакцин проти COVID-19 в Україну.

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