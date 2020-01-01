На Волині судили наркоділка, який торгував амфетаміном і канабісом





Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пишуть



Так, з 11 січня по 13 квітня правоохоронці зафіксували три випадки, коли волинянин продавав наркотичні засоби у Ківерцях на вулиці Соборності.



У суді він не заперечував своєї вини та розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати.



Однак суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі. Відзначимо, що чоловік був раніше судимий за крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях раніше судимий чоловік торгував різними наркотичними засобами, зокрема амфетаміном та канабісом. За таку діяльність наркоділок отримав покарання у виді шести років за ґратами.Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, з 11 січня по 13 квітня правоохоронці зафіксували три випадки, коли волинянин продавав наркотичні засоби у Ківерцях на вулиці Соборності.У суді він не заперечував своєї вини та розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати.Однак суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі. Відзначимо, що чоловік був раніше судимий за крадіжку.

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