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На Волині судили наркоділка, який торгував амфетаміном і канабісом

На Волині судили наркоділка, який торгував амфетаміном і канабісом
У Ківерцях раніше судимий чоловік торгував різними наркотичними засобами, зокрема амфетаміном та канабісом. За таку діяльність наркоділок отримав покарання у виді шести років за ґратами.

Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Так, з 11 січня по 13 квітня правоохоронці зафіксували три випадки, коли волинянин продавав наркотичні засоби у Ківерцях на вулиці Соборності.

У суді він не заперечував своєї вини та розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати.

Однак суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі. Відзначимо, що чоловік був раніше судимий за крадіжку.

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Теги: Ківерці, наркотики, суд, наркоділок
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