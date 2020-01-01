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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Кількість одужалих від коронавірусу за добу в Україні знову перевищила кількість нових хворих

Кількість одужалих від коронавірусу за добу в Україні знову перевищила кількість нових хворих
Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 319 осіб;
летальних випадків – 195;
одужало – 12 860 осіб;
здійснили тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 832 758 осіб;
одужало – 436 564 особи;
летальних випадків – 13 928;
провели ПЛР-тестувань – 4 838 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 82 810 випадків;
Вінницька область – 18 824 випадки;
Волинська область – 26 475 випадків;
Дніпропетровська область – 45 752 випадки;
Донецька область – 26 235 випадків;
Житомирська область – 32 354 випадки;
Закарпатська область – 24 886 випадків;
Запорізька область – 37 885 випадків;
Івано-Франківська область – 39 541 випадок;
Київська область – 44 554 випадки;
Кіровоградська область – 6 418 випадків;
Луганська область – 7 141 випадок;
Львівська область – 50 787 випадків;
Миколаївська область – 21 798 випадків;
Одеська область – 52 853 випадки;
Полтавська область – 26 571 випадок;
Рівненська область – 34 088 випадків;
Сумська область – 33 904 випадки;
Тернопільська область – 29 977 випадків;
Харківська область – 59 739 випадків;
Херсонська область – 12 493 випадки;
Хмельницька область – 32 539 випадків;
Черкаська область – 27 913 випадків;
Чернівецька область – 35 622 випадки;
Чернігівська область – 21 599 випадків.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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