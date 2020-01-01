Кількість одужалих від коронавірусу за добу в Україні знову перевищила кількість нових хворих

Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 319 осіб;летальних випадків – 195;одужало – 12 860 осіб;здійснили тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 832 758 осіб;одужало – 436 564 особи;летальних випадків – 13 928;провели ПЛР-тестувань – 4 838 679.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 82 810 випадків;Вінницька область – 18 824 випадки;Волинська область – 26 475 випадків;Дніпропетровська область – 45 752 випадки;Донецька область – 26 235 випадків;Житомирська область – 32 354 випадки;Закарпатська область – 24 886 випадків;Запорізька область – 37 885 випадків;Івано-Франківська область – 39 541 випадок;Київська область – 44 554 випадки;Кіровоградська область – 6 418 випадків;Луганська область – 7 141 випадок;Львівська область – 50 787 випадків;Миколаївська область – 21 798 випадків;Одеська область – 52 853 випадки;Полтавська область – 26 571 випадок;Рівненська область – 34 088 випадків;Сумська область – 33 904 випадки;Тернопільська область – 29 977 випадків;Харківська область – 59 739 випадків;Херсонська область – 12 493 випадки;Хмельницька область – 32 539 випадків;Черкаська область – 27 913 випадків;Чернівецька область – 35 622 випадки;Чернігівська область – 21 599 випадків.