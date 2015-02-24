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Назвали волинські підприємства, які є лідерами за сплатою податків в Україні

Назвали волинські підприємства, які є лідерами за сплатою податків в Україні
Переможцями Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2019» стали 5 волинських підприємств. У переліку лідерів національного рівня – відомі на Волині та за межами області фірми.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.

З ініціативи ДПС України та Асоціації платників податків України 4 грудня 2020 року кращих платників податків вітали у столиці держави. А до урочистостей з нагоди вшанування сумлінних платників податків мали можливість в режимі відеоселекторудоєднатися представники всіх областей України.

Зокрема, переможцем національного рейтингу в галузі промисловості стало ПРАТ "Нововолинський ливарний завод", у галузі медицини – волинський санаторій «Лісова пісня».

Дипломи переможців та нагрудні знаки «Сумлінний платник податків 2019» їх представникам вручили начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук та голова ТВ ВГО АППУ у Волинській області Василь Дутко.

Представники ТОВ «Телемережі України» (переможець в номінації «Інформація та телекомунікація»), ТОВ «Холодтехсервіс»(переможець у номінації «Торгівля»), ТОВ «ТеріхемТервакоскі» (переможець у номінації «Промисловість»)отримали нагрудні знаки та дипломи переможців на урочистостях у ДПС України за участі голови ДПС України Олексія Любченка, Міністра фінансів України Сергія Марченка, Президента УСПП Анатолія Кінаха, Президента Асоціації платників податків України Грігола Катамадзе.

Щоб отримати перемогу у всеукраїнському рейтингу представники волинського бізнесу пройшли ретельний відбір на регіональному рівні. Вітаючи переможців регіонального відбіркового туру очільниця волинських податківців Світлана Савчук заначила: «Без поваги та шанобливого ставлення до тих, хто дбає про країну та її громадян, неможливо збудувати суспільство гідних та рівних громадян. Щиро дякую за розуміння і підтримку волинським платникам. Ваша перемога - промовистий факт, який переконує: на Волині є гарна традиція чесно сплачувати податки».

Переможцями регіонального туру рейтингу «Сумлінні платники податків -2019» загалом стали 9 представників волинського бізнесу. Як зазначалося 5 із них стали лідерами всеукраїнського рівня. Серед переможців регіонального туру також АТ "Волиньгаз", ТЗОВ "Павлівський пивзавод", ТЗОВ "Житлобуд-2", ТОВ "Сільва транс уа".

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Теги: податки, підприємства, лідери, Світлана Савчук
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