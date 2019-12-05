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Стало відомо, якою буде головна ялинка у Володимирі

Стало відомо, якою буде головна ялинка у Володимирі
Головна ялинка в центрі Володимир-Волинської громади повинна бути штучною. Зрізати кожного року велике дерево – не зовсім екологічне рішення.

В цьому впевнений міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка. Про це він зазначив під час брифінгу 8-го грудня, - пише Буг.

Цього року часу готувати штучну красуню немає, тому вже сьогодні, 8-го грудня мають обрати живе зелене деревце. Як сказав мер, є вже три варіанти.

“Сьогодні заступники поїдуть, знайшли три ялинки. Дуже мало часу, але в мене бачення чітке. Має бути штучна, а не зрізати кожного року дерево. Ми купимо наступного року ялинку штучну. Можливо, місцеві підприємства залучимо”.

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Теги: ялинка, Володимир
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