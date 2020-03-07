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У селі на Волині чоловік скоїв самогубство

У селі на Волині чоловік скоїв самогубство
У селі Суськ Ківерцівського району покінчив життя самогубством 53-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 7 грудня, в першій половині дня. Як зазначається, чоловік здійснив самогубство через повішення на мотузці.

Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинської області, повідомивши, що дійсно 7 грудня надходив у правоохоронні органи виклик про те, що у селі Суськ місцевий житель, 1967 року народження, покінчив життя самогубством. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

Тіло направили на судово-медично експертизу.

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Теги: самогубство, Суськ
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Коментарі 1
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не дочекався закінчення епохи бідності
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