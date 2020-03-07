У селі на Волині чоловік скоїв самогубство
Сьогодні, 09:47
У селі Суськ Ківерцівського району покінчив життя самогубством 53-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 7 грудня, в першій половині дня. Як зазначається, чоловік здійснив самогубство через повішення на мотузці.
Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинської області, повідомивши, що дійсно 7 грудня надходив у правоохоронні органи виклик про те, що у селі Суськ місцевий житель, 1967 року народження, покінчив життя самогубством. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.
Тіло направили на судово-медично експертизу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 7 грудня, в першій половині дня. Як зазначається, чоловік здійснив самогубство через повішення на мотузці.
Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинської області, повідомивши, що дійсно 7 грудня надходив у правоохоронні органи виклик про те, що у селі Суськ місцевий житель, 1967 року народження, покінчив життя самогубством. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.
Тіло направили на судово-медично експертизу.
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Коментарі 1
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