У селі на Волині чоловік скоїв самогубство





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася вчора, 7 грудня, в першій половині дня. Як зазначається, чоловік здійснив самогубство через повішення на мотузці.



Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинської області, повідомивши, що дійсно 7 грудня надходив у правоохоронні органи виклик про те, що у селі Суськ місцевий житель, 1967 року народження, покінчив життя самогубством. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.



Тіло направили на судово-медично експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Суськ Ківерцівського району покінчив життя самогубством 53-річний чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася вчора, 7 грудня, в першій половині дня. Як зазначається, чоловік здійснив самогубство через повішення на мотузці.Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинської області, повідомивши, що дійсно 7 грудня надходив у правоохоронні органи виклик про те, що у селі Суськ місцевий житель, 1967 року народження, покінчив життя самогубством. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.Тіло направили на судово-медично експертизу.

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