У двох селах Луцького району горіли господарські будівлі





Так, о 03:26 рятувальники зі Старої Вижівки та працівники місцевої пожежної охорони Дубечне ліквідували загорання житлового будинку. Пожежу ліквідовали о 04:48. Ймовірну причину пожежі встановлюють, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Також трапилась пожежа господарської будівлі з блоків в селі Забороль Луцького району. На місце виклику о 06:32 прибули рятувальники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області, які о 06:54 локалізували пожежу, а о 07:45 ліквідували. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



О 21:06 в селі Верхи Луцького району горіла цегляна господарська будівля. Вогонь знищив дах та перекриття, одну тонну соломи, пошкодив речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 21:36, ліквідували о 22:20. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волині 7 грудня трапилось декілька пожеж.Так, о 03:26 рятувальники зі Старої Вижівки та працівники місцевої пожежної охорони Дубечне ліквідували загорання житлового будинку. Пожежу ліквідовали о 04:48. Ймовірну причину пожежі встановлюють, - пише У ДСНС України у Волинській області.Також трапилась пожежа господарської будівлі з блоків в селі Забороль Луцького району. На місце виклику о 06:32 прибули рятувальники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області, які о 06:54 локалізували пожежу, а о 07:45 ліквідували. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 21:06 в селі Верхи Луцького району горіла цегляна господарська будівля. Вогонь знищив дах та перекриття, одну тонну соломи, пошкодив речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 21:36, ліквідували о 22:20. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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