вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двох селах Луцького району горіли господарські будівлі

У двох селах Луцького району горіли господарські будівлі
На території Волині 7 грудня трапилось декілька пожеж.

Так, о 03:26 рятувальники зі Старої Вижівки та працівники місцевої пожежної охорони Дубечне ліквідували загорання житлового будинку. Пожежу ліквідовали о 04:48. Ймовірну причину пожежі встановлюють, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Також трапилась пожежа господарської будівлі з блоків в селі Забороль Луцького району. На місце виклику о 06:32 прибули рятувальники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області, які о 06:54 локалізували пожежу, а о 07:45 ліквідували. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 21:06 в селі Верхи Луцького району горіла цегляна господарська будівля. Вогонь знищив дах та перекриття, одну тонну соломи, пошкодив речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 21:36, ліквідували о 22:20. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому українці масово скуповують вітаміни через пандемію і що про це думають лікарі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
На Волині злодій викрав з подвір’я автозапчастини
Сьогодні, 10:34
У двох селах Луцького району горіли господарські будівлі
Сьогодні, 10:08
У селі на Волині чоловік скоїв самогубство
Сьогодні, 09:47
Стало відомо, якою буде головна ялинка у Володимирі
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
На Волині горіли квартира, житловий будинок і літня кухня На Волині горіли квартира, житловий будинок і літня кухня
07 грудень, 11:05
На Волині горіли два житлові будинки і три господарські споруди На Волині горіли два житлові будинки і три господарські споруди
23 листопад, 09:45
На Волині вночі горіли два житлові будинки На Волині вночі горіли два житлові будинки
20 листопад, 09:35
На Волині через коротке замикання електромережі горів житловий будинок На Волині через коротке замикання електромережі горів житловий будинок
16 жовтень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Три смерті і 264 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:00
 0
Чому українці масово скуповують вітаміни через пандемію і що про це думають лікарі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
 0
На Волині злодій викрав з подвір’я автозапчастини
Сьогодні, 10:34
 0
У двох селах Луцького району горіли господарські будівлі
Сьогодні, 10:08
 0
У селі на Волині чоловік скоїв самогубство
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8