На Волині злодій викрав з подвір’я автозапчастини
Сьогодні, 10:34
Поліцейські викрили волинянина у крадіжці автозапчастин.
Зазначається, що 4 грудня до поліції надійшла заява від 68-річного ковельчанина про крадіжку, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Пенсіонер повідомив, що напередодні вночі з його подвір’я зникли два металеві диски до вантажного автомобіля та двигун до трактора "Т-40". Сума збитків становить 1,5 тисячі гривень.
Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки запчастин причетний раніше судимий 32-літній місцевий мешканець. Викрадені речі чоловік здав на металобрухт.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
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Зазначається, що 4 грудня до поліції надійшла заява від 68-річного ковельчанина про крадіжку, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Пенсіонер повідомив, що напередодні вночі з його подвір’я зникли два металеві диски до вантажного автомобіля та двигун до трактора "Т-40". Сума збитків становить 1,5 тисячі гривень.
Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки запчастин причетний раніше судимий 32-літній місцевий мешканець. Викрадені речі чоловік здав на металобрухт.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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