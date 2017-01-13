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На Волині злодій викрав з подвір’я автозапчастини

На Волині злодій викрав з подвір’я автозапчастини
Поліцейські викрили волинянина у крадіжці автозапчастин.

Зазначається, що 4 грудня до поліції надійшла заява від 68-річного ковельчанина про крадіжку, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області

Пенсіонер повідомив, що напередодні вночі з його подвір’я зникли два металеві диски до вантажного автомобіля та двигун до трактора "Т-40". Сума збитків становить 1,5 тисячі гривень.

Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки запчастин причетний раніше судимий 32-літній місцевий мешканець. Викрадені речі чоловік здав на металобрухт.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.

На Волині злодій викрав з подвір’я автозапчастини
На Волині злодій викрав з подвір’я автозапчастини

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Теги: крадіжка, автозапчастини
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