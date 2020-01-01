Чому українці масово скуповують вітаміни через пандемію і що про це думають лікарі. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Так, Вікторія, яка одужала від COVID-19, за кілька місяців до хвороби почала пити вітаміни й мікроелементи. Їх їй прописав дієтолог після того, як аналізи показали, чого саме бракує в її організмі.



Перебіг хвороби для Вікторії вважався легким, тож дівчина не певна, що подіяли саме вітаміни, але радіє, що взялася за своє здоровя. Каже, що за один день побачити ефект досить складно, але за певний час її здоров'я все ж поліпшилося. Хоч зізнається, що її вітамінний комплекс не з дешевих - коштує майже 100 доларів. Припиняти пити вітаміни вона не збирається.



ТСН проїхалась аптеками Києва та області і була вражена. Цинк вдалося придбати в одній аптеці з 5-ти. Не всюди була й Омега 3, вітаміни C і D. Аптекарі кажуть - це поки що не паніка, але підвищенний ажіотаж. Як вони розповідають, кожна третя людина бере вітаміни, мовляв, їм вони потрібні і не важливо, допоможе це чи ні. Однак лікарі кажуть, що це не панацея.



Інфекціоністи столичної лікарні №17 кажуть, що як профілактика вітаміни спрацюють, й полегшать перебіг хвороби, але уточнюють, що пити їх треба правильно й заздалегідь - як правило призначають їх на 2-3 місяці. І не треба виписувати їх самим собі та приймати постійно. А от при середній та тяжкій формах недуги вони вже не допоможуть.



Деякі лікарі не схвалюють вітаміни ні для профілактики, ні для лікування, а вітамінний ажіотаж називають модою. Також застерігають від передозування. Передозування вітаміном D, який регулює обмін кальцію і фосфору в організмі, може супроводжуватися надмірним збудженням і порушенням сну.



"Вирішили використати (вітаміни - Ред.) з відчаю я б сказала. Психологічно людям легше приймати оце все і вірити. Мінуси - це коли людина йде найлегшим шляхом, вона вірить у ці вітаміни", - каже кардіолог Катерина Амосова.



Вона радить їсти сирі овочі та фрукти, адже у них є всі необхідні вітаміни, до того ж - краще засвоюються, бо мають клітковину. Їх радить вживати мінімум 7 порцій на день (1 порція - це середнє яблуко - Ред.). Ба більше, імунологи радять додати здоровий сон, фізичну активність і покинути курити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні масово скуповують вітаміни. Їх виписують сімейні лікарі, щойно дізнаються про позитивний тест на коронавірус у пацієнта, або ж хворі самі собі призначають харчові добавки. Усе нібито через те, що вітаміни не дають захворіти на COVID-19 або допомагають легше його перенести. Однак такої думки не всі медики.Про це йдеться в сюжеті ТСН. Так, Вікторія, яка одужала від COVID-19, за кілька місяців до хвороби почала пити вітаміни й мікроелементи. Їх їй прописав дієтолог після того, як аналізи показали, чого саме бракує в її організмі.Перебіг хвороби для Вікторії вважався легким, тож дівчина не певна, що подіяли саме вітаміни, але радіє, що взялася за своє здоровя. Каже, що за один день побачити ефект досить складно, але за певний час її здоров'я все ж поліпшилося. Хоч зізнається, що її вітамінний комплекс не з дешевих - коштує майже 100 доларів. Припиняти пити вітаміни вона не збирається.ТСН проїхалась аптеками Києва та області і була вражена. Цинк вдалося придбати в одній аптеці з 5-ти. Не всюди була й Омега 3, вітаміни C і D. Аптекарі кажуть - це поки що не паніка, але підвищенний ажіотаж. Як вони розповідають, кожна третя людина бере вітаміни, мовляв, їм вони потрібні і не важливо, допоможе це чи ні. Однак лікарі кажуть, що це не панацея.Інфекціоністи столичної лікарні №17 кажуть, що як профілактика вітаміни спрацюють, й полегшать перебіг хвороби, але уточнюють, що пити їх треба правильно й заздалегідь - як правило призначають їх на 2-3 місяці. І не треба виписувати їх самим собі та приймати постійно. А от при середній та тяжкій формах недуги вони вже не допоможуть.Деякі лікарі не схвалюють вітаміни ні для профілактики, ні для лікування, а вітамінний ажіотаж називають модою. Також застерігають від передозування. Передозування вітаміном D, який регулює обмін кальцію і фосфору в організмі, може супроводжуватися надмірним збудженням і порушенням сну."Вирішили використати (вітаміни - Ред.) з відчаю я б сказала. Психологічно людям легше приймати оце все і вірити. Мінуси - це коли людина йде найлегшим шляхом, вона вірить у ці вітаміни", - каже кардіолог Катерина Амосова.Вона радить їсти сирі овочі та фрукти, адже у них є всі необхідні вітаміни, до того ж - краще засвоюються, бо мають клітковину. Їх радить вживати мінімум 7 порцій на день (1 порція - це середнє яблуко - Ред.). Ба більше, імунологи радять додати здоровий сон, фізичну активність і покинути курити.

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