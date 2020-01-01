У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 13:46
У боулінг-клубі «StrikeCity» пропонують смакувати комплексними обідами весь день.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовлення приймають щодня з 12:00 до 18:00 за телефоном: 067 334 50 85.
Вартість – 40 гривень.
Пообідати можна у StrikeCity або ж взяти їжу з собою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовлення приймають щодня з 12:00 до 18:00 за телефоном: 067 334 50 85.
Вартість – 40 гривень.
Пообідати можна у StrikeCity або ж взяти їжу з собою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 13:46
На балконі багатоквартирного будинку у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Волинянин знайшов у водоймі непритомного односельчанина
Сьогодні, 13:03
Майстриня лісу та юрист з Волині отримали державні нагороди
Сьогодні, 12:58