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У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*

У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
У боулінг-клубі «StrikeCity» пропонують смакувати комплексними обідами весь день.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Замовлення приймають щодня з 12:00 до 18:00 за телефоном: 067 334 50 85.

Вартість – 40 гривень.

Пообідати можна у StrikeCity або ж взяти їжу з собою.

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Теги: StrikeCity, обіди, реклама
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