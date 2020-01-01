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Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО

Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
На Волині у селі Дубечне вогонь повністю знищив будинок. Жителі просять допомоги, адже сім’я залишилася без даху над головою.

Про це “Волинь.Правді” повідомила жителька цього будинку Юлія.

Пожежа сталася близько 03:00 7 грудня. У службу рятувальників про неї повідомив місцевий житель. На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони селища Дубечне. За півтори години вогнеборці локалізували пожежу, але практично нічого не вдалося врятувати.

Причина пожежі – загорівся електропровід. Юлія розповідає, що будинок зсередини зроблений із дерева, тому вогонь «пішов» на дах, а потім на одяг. В будинку на той час перебував її тато, який спав. Щоб його розбудити, розбили вікно.

Дівчина каже, що згоріло абсолютно все: одяг, інші речі, документи.

Тепер сім’я залишилася без даху над головою, а зараз зима, тому родина просить усіх небайдужих до їхньої біди допомогти матеріально.

Картка ПриватБанку для допомоги: 5168 7554 4500 6907 Савич Юлія Віталіївна.
Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО


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Теги: пожежа, будинок, Дубечне
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