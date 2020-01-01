Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:06
На Волині у селі Дубечне вогонь повністю знищив будинок. Жителі просять допомоги, адже сім’я залишилася без даху над головою.
Про це “Волинь.Правді” повідомила жителька цього будинку Юлія.
Пожежа сталася близько 03:00 7 грудня. У службу рятувальників про неї повідомив місцевий житель. На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони селища Дубечне. За півтори години вогнеборці локалізували пожежу, але практично нічого не вдалося врятувати.
Причина пожежі – загорівся електропровід. Юлія розповідає, що будинок зсередини зроблений із дерева, тому вогонь «пішов» на дах, а потім на одяг. В будинку на той час перебував її тато, який спав. Щоб його розбудити, розбили вікно.
Дівчина каже, що згоріло абсолютно все: одяг, інші речі, документи.
Тепер сім’я залишилася без даху над головою, а зараз зима, тому родина просить усіх небайдужих до їхньої біди допомогти матеріально.
Картка ПриватБанку для допомоги: 5168 7554 4500 6907 Савич Юлія Віталіївна.
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Про це “Волинь.Правді” повідомила жителька цього будинку Юлія.
Пожежа сталася близько 03:00 7 грудня. У службу рятувальників про неї повідомив місцевий житель. На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони селища Дубечне. За півтори години вогнеборці локалізували пожежу, але практично нічого не вдалося врятувати.
Причина пожежі – загорівся електропровід. Юлія розповідає, що будинок зсередини зроблений із дерева, тому вогонь «пішов» на дах, а потім на одяг. В будинку на той час перебував її тато, який спав. Щоб його розбудити, розбили вікно.
Дівчина каже, що згоріло абсолютно все: одяг, інші речі, документи.
Тепер сім’я залишилася без даху над головою, а зараз зима, тому родина просить усіх небайдужих до їхньої біди допомогти матеріально.
Картка ПриватБанку для допомоги: 5168 7554 4500 6907 Савич Юлія Віталіївна.
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