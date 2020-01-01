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На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина

На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина
Минулої доби від ускладнень, які викликав коронавірус, померла 14-річна дівчина з села Привітне Млинівського району на Рівненщині.

Про це пише видання Рівне медіа.

Заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк повідомила, що вона мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву.

«Мешканка села Привітне поступила 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла», - додала пані Гандзюк.


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Теги: смерть, дівчинка, коронавірус, Рівненщина
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