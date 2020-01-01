На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина





Про це пише видання



Заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк повідомила, що вона мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву.



«Мешканка села Привітне поступила 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла», - додала пані Гандзюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби від ускладнень, які викликав коронавірус, померла 14-річна дівчина з села Привітне Млинівського району на Рівненщині.Про це пише видання Рівне медіа Заступниця начальника обласного управління охорони здоров’яповідомила, що вона мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву.«Мешканка села Привітне поступила 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла», - додала пані Гандзюк.

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