На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина
Сьогодні, 12:22
Минулої доби від ускладнень, які викликав коронавірус, померла 14-річна дівчина з села Привітне Млинівського району на Рівненщині.
Про це пише видання Рівне медіа.
Заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк повідомила, що вона мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву.
«Мешканка села Привітне поступила 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла», - додала пані Гандзюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише видання Рівне медіа.
Заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк повідомила, що вона мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву.
«Мешканка села Привітне поступила 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла», - додала пані Гандзюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина
Сьогодні, 12:22
Чому українці масово скуповують вітаміни через пандемію і що про це думають лікарі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52