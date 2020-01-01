Поступився лише на одну секунду: юний орієнтувальник з Волині взяв «срібло» на чемпіонаті у столиці
Сьогодні, 17:45
На Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування, що проходив у Києві, дев’ятикласник ЗОШ І-ІІІ ст. села Боратин Юрій Черняк, вихованець Волинського ЦНПВТК, виборов срібну медаль.
Про це повідомили на сторінці Боратинської сільської ради.
У своїй віковій групі, де на старт вийшли понад 50 учасників, Юрій поступився переможцю змагань лише одну секунду. До слова, наприкінці жовтня Юрій Черняк здобув перемогу на Чемпіонаті України, який проходив в Черкаській області.
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Про це повідомили на сторінці Боратинської сільської ради.
У своїй віковій групі, де на старт вийшли понад 50 учасників, Юрій поступився переможцю змагань лише одну секунду. До слова, наприкінці жовтня Юрій Черняк здобув перемогу на Чемпіонаті України, який проходив в Черкаській області.
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