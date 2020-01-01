Поступився лише на одну секунду: юний орієнтувальник з Волині взяв «срібло» на чемпіонаті у столиці

Юрій Черняк, вихованець Волинського ЦНПВТК, виборов срібну медаль.



Про це повідомили на



У своїй віковій групі, де на старт вийшли понад 50 учасників, Юрій поступився переможцю змагань лише одну секунду. До слова, наприкінці жовтня Юрій Черняк здобув перемогу на Чемпіонаті України, який проходив в Черкаській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування, що проходив у Києві, дев’ятикласник ЗОШ І-ІІІ ст. села Боратин, вихованець Волинського ЦНПВТК, виборов срібну медаль.Про це повідомили на сторінці Боратинської сільської ради.У своїй віковій групі, де на старт вийшли понад 50 учасників, Юрій поступився переможцю змагань лише одну секунду. До слова, наприкінці жовтня Юрій Черняк здобув перемогу на Чемпіонаті України, який проходив в Черкаській області.

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