Майстриня лісу та юрист з Волині отримали державні нагороди
Сьогодні, 12:58
Двом волинянам вручили державні нагороди, присвоєні Указом Президента України.
Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток лісогосподарського виробництва, багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: Марію Дудко – майстра лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство», яке координується Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства
За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» Олександру Колбу – юристконсультові громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині».
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Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток лісогосподарського виробництва, багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: Марію Дудко – майстра лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство», яке координується Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства
За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» Олександру Колбу – юристконсультові громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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