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Майстриня лісу та юрист з Волині отримали державні нагороди

Майстриня лісу та юрист з Волині отримали державні нагороди
Двом волинянам вручили державні нагороди, присвоєні Указом Президента України.

Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Зокрема, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток лісогосподарського виробництва, багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: Марію Дудкомайстра лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство», яке координується Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства

За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» Олександру Колбу – юристконсультові громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині».


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Теги: заслужені, Волинь, державні нагороди
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