Майстриня лісу та юрист з Волині отримали державні нагороди





Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.



Зокрема, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток лісогосподарського виробництва, багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: Марію Дудко –



За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» Олександру Колбу – юристконсультові громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом волинянам вручили державні нагороди, присвоєні Указом Президента України.Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Зокрема, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток лісогосподарського виробництва, багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: майстра лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство» , яке координується Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарстваЗа вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» Олександру Колбу –

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