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Волинянин знайшов у водоймі непритомного односельчанина

Волинянин знайшов у водоймі непритомного односельчанина
У селі Павлівка з водойми врятували чоловіка, постраждалого каретою швидкої допомоги доставили у реанімаційне відділення Іваничівської центральної лікарні.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до швидкої надійшов вчора, 7 грудня, близько 19:30 від місцевого жителя села Павлівка, який і виявив у водоймі непритомного односельчанина.

Чоловіка "швидкою" доставили у лікарню. У нього діагностували сильне переохолодження. Постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення.

Як відомо чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: водойма, порятунок, чоловік, Волинь
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