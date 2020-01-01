Волинянин знайшов у водоймі непритомного односельчанина





Як повідомили Інформаційному агентству



Чоловіка "швидкою" доставили у лікарню. У нього діагностували сильне переохолодження. Постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення.



Як відомо чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Павлівка з водойми врятували чоловіка, постраждалого каретою швидкої допомоги доставили у реанімаційне відділення Іваничівської центральної лікарні.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до швидкої надійшов вчора, 7 грудня, близько 19:30 від місцевого жителя села Павлівка, який і виявив у водоймі непритомного односельчанина.Чоловіка "швидкою" доставили у лікарню. У нього діагностували сильне переохолодження. Постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення.Як відомо чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

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