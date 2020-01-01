У Луцьку трапилось дві аварії, бо водії не надали переваги у русі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
Нещодавно у Луцьку трапилося дві ДТП через ненадання переваги у русі.
Так, на вулиці Рівненській водій автомобіля Volkswagen Passat не надав перевагу у русі Toyota Land Cruiser, - про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
А на проспекті Молоді кермувальник Renault Kangoo, здійснюючи виїзд з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю Nissan Note, який рухався головною дорогою.
На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На винуватців патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Так, на вулиці Рівненській водій автомобіля Volkswagen Passat не надав перевагу у русі Toyota Land Cruiser, - про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
А на проспекті Молоді кермувальник Renault Kangoo, здійснюючи виїзд з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю Nissan Note, який рухався головною дорогою.
На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На винуватців патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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