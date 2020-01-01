вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку трапилось дві аварії, бо водії не надали переваги у русі. ВІДЕО

У Луцьку трапилось дві аварії, бо водії не надали переваги у русі. ВІДЕО
Нещодавно у Луцьку трапилося дві ДТП через ненадання переваги у русі.

Так, на вулиці Рівненській водій автомобіля Volkswagen Passat не надав перевагу у русі Toyota Land Cruiser, - про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

А на проспекті Молоді кермувальник Renault Kangoo, здійснюючи виїзд з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю Nissan Note, який рухався головною дорогою.

На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На винуватців патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, аварії, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 13:46
На балконі багатоквартирного будинку у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:20
У Луцьку трапилось дві аварії, бо водії не надали переваги у русі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
Волинянин знайшов у водоймі непритомного односельчанина
Сьогодні, 13:03
Майстриня лісу та юрист з Волині отримали державні нагороди
Сьогодні, 12:58
Схожі новини
Аварія на Карпенка-Карого: авто збило двох дітей, одна з постраждалих – у важкому стані Аварія на Карпенка-Карого: авто збило двох дітей, одна з постраждалих – у важкому стані
06 листопад, 17:56
У Луцьку вночі на Київському майдані горів автомобіль У Луцьку вночі на Київському майдані горів автомобіль
05 листопад, 09:43
Під Луцьком влаштували екстремальні автогонки. ФОТО Під Луцьком влаштували екстремальні автогонки. ФОТО
28 жовтень, 14:20
У Луцьку нетвереза водійка втрапила до рук копів через «дискотеку» її подруг у відкритому люці. ВІДЕО У Луцьку нетвереза водійка втрапила до рук копів через «дискотеку» її подруг у відкритому люці. ВІДЕО
15 жовтень, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час «Файної гутірки» у Луцьку розповідатимуть про правильний культурний менеджмент
Сьогодні, 14:10
 0
На Теремнівських ставках підпалили сухе зілля
Сьогодні, 14:10
 0
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 13:46
 0
На балконі багатоквартирного будинку у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку трапилось дві аварії, бо водії не надали переваги у русі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8