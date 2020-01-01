У Луцьку трапилось дві аварії, бо водії не надали переваги у русі. ВІДЕО

Нещодавно у Луцьку трапилося дві ДТП через ненадання переваги у русі.Так, на вулиці Рівненській водій автомобіля Volkswagen Passat не надав перевагу у русі Toyota Land Cruiser, - про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.А на проспекті Молоді кермувальник Renault Kangoo, здійснюючи виїзд з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю Nissan Note, який рухався головною дорогою.На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На винуватців патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.