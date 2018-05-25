На балконі багатоквартирного будинку у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Сьогодні вранці на вулиці Захарова в Луцьку в квартирі на п’ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку трапилася пожежа.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
О 09:45 до місця події прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла на відкритому балконі – горіло сміття та речі домашнього вжитку.
Працівники ДСНС о 09:47 локалізували загорання, о 09:48 – ліквідували. Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на сусідні балкони.
На місці події працювали 10 рятувальників, залучили 4 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, загорання трапилося через необережне поводження з відкритим вогнем.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
О 09:45 до місця події прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла на відкритому балконі – горіло сміття та речі домашнього вжитку.
Працівники ДСНС о 09:47 локалізували загорання, о 09:48 – ліквідували. Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на сусідні балкони.
На місці події працювали 10 рятувальників, залучили 4 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, загорання трапилося через необережне поводження з відкритим вогнем.
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