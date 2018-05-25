На балконі багатоквартирного будинку у Луцьку – пожежа. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



О 09:45 до місця події прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла на відкритому балконі – горіло сміття та речі домашнього вжитку.



Працівники ДСНС о 09:47 локалізували загорання, о 09:48 – ліквідували. Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на сусідні балкони.



На місці події працювали 10 рятувальників, залучили 4 одиниці техніки.



Причина пожежі встановлюється. Імовірно, загорання трапилося через необережне поводження з відкритим вогнем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вранці на вулиці Захарова в Луцьку в квартирі на п’ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку трапилася пожежа.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.О 09:45 до місця події прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла на відкритому балконі – горіло сміття та речі домашнього вжитку.Працівники ДСНС о 09:47 локалізували загорання, о 09:48 – ліквідували. Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на сусідні балкони.На місці події працювали 10 рятувальників, залучили 4 одиниці техніки.Причина пожежі встановлюється. Імовірно, загорання трапилося через необережне поводження з відкритим вогнем.

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