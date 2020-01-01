Під час «Файної гутірки» у Луцьку розповідатимуть про правильний культурний менеджмент
Сьогодні, 14:10
Про те, як успішно реалізувати культурний чи мистецький проект будуть розповідати організатори Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» – одного із успішних кейсів, який втілили в життя у кризовий 2020 рік.
Говоритимуть про це під час «Файної гутірки» у четвер, 10 грудня, – повідомляють організатори.
Спікерами гутірки будуть: директорка «Фронтери», менеджерка письменника Макса Кідрука – Елла Яцута та комунікаційниця цього фестивалю, книжкова блогерка Анна Єкименко-Поліщук.
Захід відбуватиметься у онлайн- та офлайн-форматах.
Аби потрапити на «живу» зустріч, потрібно зареєструватися за ПОСИЛАННЯМ. Подія відбудеться у ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9), початок о 19:00.
Онлайн-трансляція у вільному доступі ТУТ.
Організатор Волинська фундація за підтримки Українського культурного фонду.
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Говоритимуть про це під час «Файної гутірки» у четвер, 10 грудня, – повідомляють організатори.
Спікерами гутірки будуть: директорка «Фронтери», менеджерка письменника Макса Кідрука – Елла Яцута та комунікаційниця цього фестивалю, книжкова блогерка Анна Єкименко-Поліщук.
Захід відбуватиметься у онлайн- та офлайн-форматах.
Аби потрапити на «живу» зустріч, потрібно зареєструватися за ПОСИЛАННЯМ. Подія відбудеться у ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9), початок о 19:00.
Онлайн-трансляція у вільному доступі ТУТ.
Організатор Волинська фундація за підтримки Українського культурного фонду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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