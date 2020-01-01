Під час «Файної гутірки» у Луцьку розповідатимуть про правильний культурний менеджмент





Говоритимуть про це під час «Файної гутірки» у четвер, 10 грудня, – повідомляють організатори.



Спікерами гутірки будуть: директорка «Фронтери», менеджерка письменника Макса Кідрука – Елла Яцута та комунікаційниця цього фестивалю, книжкова блогерка Анна Єкименко-Поліщук.



Захід відбуватиметься у онлайн- та офлайн-форматах.



Аби потрапити на «живу» зустріч, потрібно зареєструватися за



Онлайн-трансляція у вільному доступі







Організатор Волинська фундація за підтримки Українського культурного фонду.







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