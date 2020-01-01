У яких містах і селах на Волині сидітимуть без світла 9 грудня: АДРЕСИ





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Володимир-Волинський район



9:00-17:00. с. Бубнів – м-н, сільрада, ФАП, відділ. Укрпошта, с. Бубнів вул. Світла, Шевченка, Залізнична. Центральна, Жовтнева, М. Володимир-Волинськ. вул. Устилузька 123 гуртівня ПАККО.



Горохівський район



9:00–17:00. Горохівське МСТ,

Горохівський районний відділ освіти – спортшкола,

Райспоживспілка,

Відділ культури – Кінотеатр,

ТзОВ Фронтон,

ФОП Мужик Р.П.,

ФОП Ярема В.Р.,

ФОП Магурчак В.В.,

ФОП Данилюк В.Я. м. Горохів:

вул. Сокальська,

вул. Набережна,

вул. Б. Хмельницького,

ПАТ "Державний Ощадбанк",

м. Горохів:

вул. В. Фещака,

вул. Климчука,

вул. Садова,

вул. Котляревського,

вул. Шевченка.



Іваничівський район



9:30-16:30. с. Литовеж вул. Шевченка 1-29 (непарні)



9:30-17:00. смт. Іваничі вул. Підцерква 52-66, Шевченка 24-38



Камінь-Каширський район



9:30 - 17:00. ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок»), Церква, ХВЄ (мол. Будинок), с. Воєгоще, вул.Шкільна,

вул.Молодіжна, вул.Березівка,

вул.Зарічна, вул.Ковальчука, вул.Садова

с. Нуйно, вул. Л. Українки,

вул. Набережна



9:00 - 16:30. с. Полиці, вул.Лісова, вул.Садова,

вул.Сосногруд, вул.Незалежності



Ківерцівський район



9:00-17:00. с. Чимерин

ТзОВ "УКРТАУЕР" – мобільна станція с. Чемерин

вул. Садова, буд. 1-6

вул. Гагаріна,

с.Скреготівка

вул.Затишна,

ФОП Батицька Людмила Миколаївна

ФОП Плахотнюк Ярослав Миколайович

ФОП Петручик Руслан Олексійович

ТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянка

вул.Дачна,

вул.Лісна,

вул.1-го Травня,

с. Олександрія

вул.Миру,

ПАТ "Укртелеком" - АТС

ФОП Ройко В.С. - цех

с.Карпилівка

вул.Незалежності,

вул.Підлісна,

вул.Сонячна,

вул. Л.Українки



Ковельський район



9:00-17:00

ФОП Філіпчук В.В с.Арсеновичі

с.Білин

с.Колодяжне

Велицька сільська рада, с.Сільце

Голобська селищна рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ

УКРАЇНА"

Сільськогосподарський виробничий кооператив

"Надія"

Приватне акціонерне товариство "Київстар"

Голобське споживче товариство

Ковельське МТМО с.Солотвин



Локачинський район



9:30-17:00. п-ць Трофимюк, торг.павіл. с.Привітне - п-ць Юнак, м-н; с.Кремеш; п-ць Татарин, м-н с.Заячиці; СВК Дружба, школа, дит. садок с.Заячиці;п-ць Силка м-н с.В.Цевеличі - м-н; с. Привітне: вул.Центральна, вул.Франка, вул.Чкалова, вул.Гагаріна,

вул.Ільї Огроднічого;

с.Кремеш – повністю;

с.Заячиці: вул.Жовтнева, вул.Колгоспна, вул.Польова, вул. Вишнева,

вул.Молодіжна, вул.Новоселів,

вул.Набережна;

с.Високі Цевеличі – повністю,

с.Твориничі- повністю



9:00-13:00. ТОВ «Агідель», с.Сирнички - повністю

13:00-17:00. с. Зубильне: магазин,

церква, БК, дитсадок,

школа, їдальня, КЗС,

тракторна бригада,

майстерня, ФАП

с. Семереньки: ФАП,

заготівельний пункт,

Церква, с. Зубильне – повністю,

с.Семеринське - повністю.



місто Луцьк



09:00-17:00 - вул. Червоної Калини, вул. Саперів, вул. Огієнка, вул. Клима Савури, 25-29.



Луцький район



09:00-17:00. ВУЖКГ с. Липини, с.Струмівка вул. Вишнева, Рибалки, Затишна

УДППЗ «Укрпошта»,

ФОП Мудрик П.С.,

ФОП Рибачук Т.Я., с. Чаруків вул. Вокзальна



Любомльський та Шацький райони



9:00-17:00. с. Радехів

10:00 -17:00. с. Ростань



Любешівський район



10:00-17:00. дитячий садок №3, церква, магазини, прокуратура, бар “Таня”, водонапірна башня, побут смт. Любешів, вул. Брестська (частково), Толстого, Вишнева (частково), Шкільна



місто Нововолинськ



09:00-17:00. с. Благодатне

вул. Волинська 19,21

вул. Мічуріна 29-59,64-106,112

вул. Лісова 5,8

вул. Незалежності 69-77,52



Ратнівський район



9:30-16:00. Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники, частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.



10:00-17:00. Релігійна громада Дванадцяти Апостолів УПЦ с.Велимче, Велимченська сільська Рада, Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна Магазин, частково с. Велимче



11:00-13:00. Магазин Наш-Край, частково с.м.т. Ратне



Рожищенський район



09:00-17:00 м.Рожище вул. Незалежності 109,

магазин «Венеція»,

вул .Куліша 59 П-ць Адамчук, магазин. м.Рожище,вул. Незалежності, 99а, 95,

101,103,105,107,

М.Вовчка 4,8,10,1,2,12,16,14,

Куліша 24,1,16,18,

Коцюбинського 1,

с.Тростянка (магазин), вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул. Нова, 1-7

Притулок для неповноліх, Пенсійний фонд, КНС, м. Рожище, вул.Куліша,28,30,32,34,

вул.Незалежності,58—106(парні)

53-81(непарні)

м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10

м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоскі, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок, м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28

м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського.

м.Тристень вул.Воробйова.

м.Рожище вул. Незалежності

магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",

ДІП "Рожищенська районна друкарня"

вул. Незалежності 82, м. Рожище, вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.

вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.

вулПривокзальна8,10,12,4,6.

вул.О,Степанюка,13,17,15,



Старовижівський район



10:00-16:00. с. Кримне

вул 17 вересня, 8березня, Лугова

Вишка мобільного звязку МТС, Лайф, колгоспний двір, с. Журавлине

СВК Нива,п п Рудик с.Мизово



Турійський район



10:00-11:00. Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка смт.Луків вул.Незалежності, Робітнича, Кузніцова, Ватутіна



11:00-12:00. смт.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, У.Свмчука, Галана, Гагаріна



12:00-13:00. ФОП Подсадна – магазин, с.м.т.Луків вул. Шевченка, Лисинка, Миру, Спокійна



13:00-14:00. ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії с.м.т.Луків вул.Грушевського



10:00-16:30. ДП «Турійське лісове господарство»- контора, пилорама, с. Мокрець



10:00-12:00. Дит.садок, пождепо, котельня БК, вод.башта, ТРСТ – магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, ТзОВ «Контур – Т» - адмінприміщення, С/р- адмінприміщення, с. Озеряни





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».9:00-17:00. с. Бубнів – м-н, сільрада, ФАП, відділ. Укрпошта, с. Бубнів вул. Світла, Шевченка, Залізнична. Центральна, Жовтнева, М. Володимир-Волинськ. вул. Устилузька 123 гуртівня ПАККО.9:00–17:00. Горохівське МСТ,Горохівський районний відділ освіти – спортшкола,Райспоживспілка,Відділ культури – Кінотеатр,ТзОВ Фронтон,ФОП Мужик Р.П.,ФОП Ярема В.Р.,ФОП Магурчак В.В.,ФОП Данилюк В.Я. м. Горохів:вул. Сокальська,вул. Набережна,вул. Б. Хмельницького,ПАТ "Державний Ощадбанк",м. Горохів:вул. В. Фещака,вул. Климчука,вул. Садова,вул. Котляревського,вул. Шевченка.9:30-16:30. с. Литовеж вул. Шевченка 1-29 (непарні)9:30-17:00. смт. Іваничі вул. Підцерква 52-66, Шевченка 24-389:30 - 17:00. ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок»), Церква, ХВЄ (мол. Будинок), с. Воєгоще, вул.Шкільна,вул.Молодіжна, вул.Березівка,вул.Зарічна, вул.Ковальчука, вул.Садовас. Нуйно, вул. Л. Українки,вул. Набережна9:00 - 16:30. с. Полиці, вул.Лісова, вул.Садова,вул.Сосногруд, вул.Незалежності9:00-17:00. с. ЧимеринТзОВ "УКРТАУЕР" – мобільна станція с. Чемеринвул. Садова, буд. 1-6вул. Гагаріна,с.Скреготівкавул.Затишна,ФОП Батицька Людмила МиколаївнаФОП Плахотнюк Ярослав МиколайовичФОП Петручик Руслан ОлексійовичТОВ "Веснянка" – дачний масив с.Веснянкавул.Дачна,вул.Лісна,вул.1-го Травня,с. Олександріявул.Миру,ПАТ "Укртелеком" - АТСФОП Ройко В.С. - цехс.Карпилівкавул.Незалежності,вул.Підлісна,вул.Сонячна,вул. Л.Українки9:00-17:00ФОП Філіпчук В.В с.Арсеновичіс.Білинс.КолодяжнеВелицька сільська рада, с.СільцеГолобська селищна радаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФУКРАЇНА"Сільськогосподарський виробничий кооператив"Надія"Приватне акціонерне товариство "Київстар"Голобське споживче товариствоКовельське МТМО с.Солотвин9:30-17:00. п-ць Трофимюк, торг.павіл. с.Привітне - п-ць Юнак, м-н; с.Кремеш; п-ць Татарин, м-н с.Заячиці; СВК Дружба, школа, дит. садок с.Заячиці;п-ць Силка м-н с.В.Цевеличі - м-н; с. Привітне: вул.Центральна, вул.Франка, вул.Чкалова, вул.Гагаріна,вул.Ільї Огроднічого;с.Кремеш – повністю;с.Заячиці: вул.Жовтнева, вул.Колгоспна, вул.Польова, вул. Вишнева,вул.Молодіжна, вул.Новоселів,вул.Набережна;с.Високі Цевеличі – повністю,с.Твориничі- повністю9:00-13:00. ТОВ «Агідель», с.Сирнички - повністю13:00-17:00. с. Зубильне: магазин,церква, БК, дитсадок,школа, їдальня, КЗС,тракторна бригада,майстерня, ФАПс. Семереньки: ФАП,заготівельний пункт,Церква, с. Зубильне – повністю,с.Семеринське - повністю.09:00-17:00 - вул. Червоної Калини, вул. Саперів, вул. Огієнка, вул. Клима Савури, 25-29.09:00-17:00. ВУЖКГ с. Липини, с.Струмівка вул. Вишнева, Рибалки, ЗатишнаУДППЗ «Укрпошта»,ФОП Мудрик П.С.,ФОП Рибачук Т.Я., с. Чаруків вул. Вокзальна9:00-17:00. с. Радехів10:00 -17:00. с. Ростань10:00-17:00. дитячий садок №3, церква, магазини, прокуратура, бар “Таня”, водонапірна башня, побут смт. Любешів, вул. Брестська (частково), Толстого, Вишнева (частково), Шкільна09:00-17:00. с. Благодатневул. Волинська 19,21вул. Мічуріна 29-59,64-106,112вул. Лісова 5,8вул. Незалежності 69-77,529:30-16:00. Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники, частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.10:00-17:00. Релігійна громада Дванадцяти Апостолів УПЦ с.Велимче, Велимченська сільська Рада, Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна Магазин, частково с. Велимче11:00-13:00. Магазин Наш-Край, частково с.м.т. Ратне09:00-17:00 м.Рожище вул. Незалежності 109,магазин «Венеція»,вул .Куліша 59 П-ць Адамчук, магазин. м.Рожище,вул. Незалежності, 99а, 95,101,103,105,107,М.Вовчка 4,8,10,1,2,12,16,14,Куліша 24,1,16,18,Коцюбинського 1,с.Тростянка (магазин), вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул. Нова, 1-7Притулок для неповноліх, Пенсійний фонд, КНС, м. Рожище, вул.Куліша,28,30,32,34,вул.Незалежності,58—106(парні)53-81(непарні)м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоскі, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок, м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського.м.Тристень вул.Воробйова.м.Рожище вул. Незалежностімагазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",ДІП "Рожищенська районна друкарня"вул. Незалежності 82, м. Рожище, вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.вулПривокзальна8,10,12,4,6.вул.О,Степанюка,13,17,15,10:00-16:00. с. Кримневул 17 вересня, 8березня, ЛуговаВишка мобільного звязку МТС, Лайф, колгоспний двір, с. ЖуравлинеСВК Нива,п п Рудик с.Мизово10:00-11:00. Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка смт.Луків вул.Незалежності, Робітнича, Кузніцова, Ватутіна11:00-12:00. смт.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, У.Свмчука, Галана, Гагаріна12:00-13:00. ФОП Подсадна – магазин, с.м.т.Луків вул. Шевченка, Лисинка, Миру, Спокійна13:00-14:00. ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії с.м.т.Луків вул.Грушевського10:00-16:30. ДП «Турійське лісове господарство»- контора, пилорама, с. Мокрець10:00-12:00. Дит.садок, пождепо, котельня БК, вод.башта, ТРСТ – магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, ТзОВ «Контур – Т» - адмінприміщення, С/р- адмінприміщення, с. Озеряни

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