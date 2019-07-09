Від початку року в Україні зафіксували понад 180 випадків зґвалтування дітей





Про це у відповідь на інформаційний запит



“Надаємо відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень (проваджень), передбачених статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування), та результати їх розслідування відповідно до звітності за 2019 рік, січень-жовтень 2020 року, а також інформацію про кількість потерпілих дітей… Усього потерпіла від злочинів за період з січня по жовтень 2020 року 131 малолітня дитина віком до 14 років та 53 неповнолітніх”, - йдеться у відповіді на запит.



Зазначається, що за аналогічний період 2019 року через зґвалтування постраждали 68 малолітніх та 54 неповнолітніх дитини.



Вказано, що всього за період з січня по жовтень в Україні зареєстровано 520 кримінальних порушень за статтею “зґвалтування” (523 за аналогічний період 2019 року), з них до суду направили 212, а 180 кримінальних проваджень закрили.



“Разом з цим, цією звітністю не передбачено виокремлення даних про вік та стать потерпілих від зґвалтування дітей”, - повідомляється у відповіді на запит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з січня по жовтень 2020 року в Україні зареєстрували 131 випадок, коли діти до 14 років постраждали через зґвалтування, та 53 випадки, коли постраждали неповнолітні.Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Офісі Генерального прокурора.“Надаємо відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень (проваджень), передбачених статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування), та результати їх розслідування відповідно до звітності за 2019 рік, січень-жовтень 2020 року, а також інформацію про кількість потерпілих дітей… Усього потерпіла від злочинів за період з січня по жовтень 2020 року 131 малолітня дитина віком до 14 років та 53 неповнолітніх”, - йдеться у відповіді на запит.Зазначається, що за аналогічний період 2019 року через зґвалтування постраждали 68 малолітніх та 54 неповнолітніх дитини.Вказано, що всього за період з січня по жовтень в Україні зареєстровано 520 кримінальних порушень за статтею “зґвалтування” (523 за аналогічний період 2019 року), з них до суду направили 212, а 180 кримінальних проваджень закрили.“Разом з цим, цією звітністю не передбачено виокремлення даних про вік та стать потерпілих від зґвалтування дітей”, - повідомляється у відповіді на запит.

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