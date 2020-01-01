У Ковелі організували доброчинну акцію для людей з інвалідністю
Сьогодні, 14:46
У Ковелі провели низку благодійних заходів, спрямованих на підтримку людей з особливими потребами.
Служба у справах дітей спільно з громадською організацією “Реабілітаційний центр” організували доброчинну акцію, - йдеться на сайті Ковельради.
20-ти сім’ям, в яких проживають діти та молоді люди з інвалідністю вручили набори санітарно-гігієнічного призначення, одяг.
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Служба у справах дітей спільно з громадською організацією “Реабілітаційний центр” організували доброчинну акцію, - йдеться на сайті Ковельради.
20-ти сім’ям, в яких проживають діти та молоді люди з інвалідністю вручили набори санітарно-гігієнічного призначення, одяг.
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