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У Ковелі організували доброчинну акцію для людей з інвалідністю

У Ковелі організували доброчинну акцію для людей з інвалідністю
У Ковелі провели низку благодійних заходів, спрямованих на підтримку людей з особливими потребами.

Служба у справах дітей спільно з громадською організацією “Реабілітаційний центр” організували доброчинну акцію, - йдеться на сайті Ковельради.

20-ти сім’ям, в яких проживають діти та молоді люди з інвалідністю вручили набори санітарно-гігієнічного призначення, одяг.

У Ковелі організували доброчинну акцію для людей з інвалідністю

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Теги: Ковель, доброчинна акція
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