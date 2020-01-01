У Ковелі організували доброчинну акцію для людей з інвалідністю





Служба у справах дітей спільно з громадською організацією “Реабілітаційний центр” організували доброчинну акцію, - йдеться на сайті Ковельради.



20-ти сім’ям, в яких проживають діти та молоді люди з інвалідністю вручили набори санітарно-гігієнічного призначення, одяг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі провели низку благодійних заходів, спрямованих на підтримку людей з особливими потребами.Служба у справах дітей спільно з громадською організацією “Реабілітаційний центр” організували доброчинну акцію, - йдеться на сайті Ковельради.20-ти сім’ям, в яких проживають діти та молоді люди з інвалідністю вручили набори санітарно-гігієнічного призначення, одяг.

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