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У Луцьку нацгвардійці у засудженого знайшли лезо для гоління

У Луцьку нацгвардійці у засудженого знайшли лезо для гоління
У Луцьку нацгвардійці під час конвоювання вилучили заборонені предмети.

Про це йдеться на сторінці у фейсбук Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Зокрема, у Луцькому СІЗО особовий склад зустрічної варти під час обшуку в одного із засуджених до позбавлення волі знайшов та вилучив заборонений предмет, а саме лезо для гоління.

Кількома днями раніше особовий склад судової варти при проведенні обшуку підсудного вилучив у нього гральні карти, які також входять до переліку заборонених предметів.

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Теги: засуджений, нацгвардійці
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