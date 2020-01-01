У Луцьку нацгвардійці у засудженого знайшли лезо для гоління
Сьогодні, 14:57
У Луцьку нацгвардійці під час конвоювання вилучили заборонені предмети.
Про це йдеться на сторінці у фейсбук Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Зокрема, у Луцькому СІЗО особовий склад зустрічної варти під час обшуку в одного із засуджених до позбавлення волі знайшов та вилучив заборонений предмет, а саме лезо для гоління.
Кількома днями раніше особовий склад судової варти при проведенні обшуку підсудного вилучив у нього гральні карти, які також входять до переліку заборонених предметів.
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Про це йдеться на сторінці у фейсбук Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Зокрема, у Луцькому СІЗО особовий склад зустрічної варти під час обшуку в одного із засуджених до позбавлення волі знайшов та вилучив заборонений предмет, а саме лезо для гоління.
Кількома днями раніше особовий склад судової варти при проведенні обшуку підсудного вилучив у нього гральні карти, які також входять до переліку заборонених предметів.
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