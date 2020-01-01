У Луцьку нацгвардійці у засудженого знайшли лезо для гоління

У Луцьку нацгвардійці під час конвоювання вилучили заборонені предмети.Про це йдеться на сторінці у фейсбук Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Зокрема, у Луцькому СІЗО особовий склад зустрічної варти під час обшуку в одного із засуджених до позбавлення волі знайшов та вилучив заборонений предмет, а саме лезо для гоління.Кількома днями раніше особовий склад судової варти при проведенні обшуку підсудного вилучив у нього гральні карти, які також входять до переліку заборонених предметів.