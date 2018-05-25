У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку: подробиці пожежі





Сусіди помітили пожежу та викликали рятувальників. Власника квартири на момент пожежі не було, - розповіла Ірина Варварук.



Нагадаємо, пожежа трапилася

Горіли речі домашнього вжитку та сміття. Першими пожежу помітили сусіди. Люди самостійно намагалися загасити полум'я. Поливали вогонь водою з відер.



Зрештою сусіди викликали рятувальників. На місці події працювали 10 працівників ДСНС та чотири пожежні авто. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, перш ніж вогонь перекинувся на інші квартири.



Зі слів очевидців, одна з версій займання – невідома особа скинула недопалок на балкон. Остаточну причину пожежі нині встановлюють слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі подробиці пожежі, яка виникла на балконі на п’ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку у Луцьку.Сусіди помітили пожежу та викликали рятувальників. Власника квартири на момент пожежі не було, - розповіла Суспільному керівниця відділу ДСНС ВолиніНагадаємо, пожежа трапилася зранку 8 грудня на вулиці Захарова.

Горіли речі домашнього вжитку та сміття. Першими пожежу помітили сусіди. Люди самостійно намагалися загасити полум'я. Поливали вогонь водою з відер.Зрештою сусіди викликали рятувальників. На місці події працювали 10 працівників ДСНС та чотири пожежні авто. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, перш ніж вогонь перекинувся на інші квартири.Зі слів очевидців, одна з версій займання – невідома особа скинула недопалок на балкон. Остаточну причину пожежі нині встановлюють слідчі.

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