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У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку: подробиці пожежі

У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку: подробиці пожежі
Стали відомі подробиці пожежі, яка виникла на балконі на п’ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку у Луцьку.

Сусіди помітили пожежу та викликали рятувальників. Власника квартири на момент пожежі не було, - розповіла Суспільному керівниця відділу ДСНС Волині Ірина Варварук.

Нагадаємо, пожежа трапилася зранку 8 грудня на вулиці Захарова.

Горіли речі домашнього вжитку та сміття. Першими пожежу помітили сусіди. Люди самостійно намагалися загасити полум'я. Поливали вогонь водою з відер.

Зрештою сусіди викликали рятувальників. На місці події працювали 10 працівників ДСНС та чотири пожежні авто. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, перш ніж вогонь перекинувся на інші квартири.

Зі слів очевидців, одна з версій займання – невідома особа скинула недопалок на балкон. Остаточну причину пожежі нині встановлюють слідчі.


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Теги: Луцьк, пожежа, балкон, подробиці
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