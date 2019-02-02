У селищі на Волині вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:52
8 грудня в селищі Мар'янівка на вулиці Полянка сталось загоряння житлового будинку.
Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло о 12:57, інформує Горохівський районний відділ У ДСНС у Волинській області.
Після прибуття до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановили, що полум'ям охопило спальню кімнату одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ножицями відключили електропостачання будівлі та забезпечили ефективне гасіння вогню та безперебійний підвіз води.
Вогнеборці у складі ланки "ГДЗС" працювали протягом 20 хв. Пожежу локалізували о 13:20 та о 13:50 її ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.
Внаслідок пожежі вогонь знищив спальну кімнату, коридор та прибудову до житлового будинку. Врятований приватний житловий будинок та недопущене розповсюдження вогню у інші кімнати житлового будинку.
До ліквідації пожежі залучали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці основної пожежної техніки. Ймовірна причина - коротке замикання електромережі.
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Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло о 12:57, інформує Горохівський районний відділ У ДСНС у Волинській області.
Після прибуття до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановили, що полум'ям охопило спальню кімнату одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ножицями відключили електропостачання будівлі та забезпечили ефективне гасіння вогню та безперебійний підвіз води.
Вогнеборці у складі ланки "ГДЗС" працювали протягом 20 хв. Пожежу локалізували о 13:20 та о 13:50 її ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.
Внаслідок пожежі вогонь знищив спальну кімнату, коридор та прибудову до житлового будинку. Врятований приватний житловий будинок та недопущене розповсюдження вогню у інші кімнати житлового будинку.
До ліквідації пожежі залучали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці основної пожежної техніки. Ймовірна причина - коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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