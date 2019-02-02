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У селищі на Волині вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку. ФОТО

У селищі на Волині вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку. ФОТО
8 грудня в селищі Мар'янівка на вулиці Полянка сталось загоряння житлового будинку.

Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло о 12:57, інформує Горохівський районний відділ У ДСНС у Волинській області.

Після прибуття до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановили, що полум'ям охопило спальню кімнату одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ножицями відключили електропостачання будівлі та забезпечили ефективне гасіння вогню та безперебійний підвіз води.

Вогнеборці у складі ланки "ГДЗС" працювали протягом 20 хв. Пожежу локалізували о 13:20 та о 13:50 її ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі вогонь знищив спальну кімнату, коридор та прибудову до житлового будинку. Врятований приватний житловий будинок та недопущене розповсюдження вогню у інші кімнати житлового будинку.

До ліквідації пожежі залучали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці основної пожежної техніки. Ймовірна причина - коротке замикання електромережі.

У селищі на Волині вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку. ФОТО
У селищі на Волині вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку. ФОТО

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Теги: Мар'янівка, пожежа
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