Амбулаторії Волині отримали ще 7 нових автомобілів. ФОТО

На Волині ще 7 автомобілів попрямували у сільські амбулаторії.Ключі від нових сучасних автомобілів марки Reno Duster вручив голова облдержадміністраціїу вівторок, 8 грудня, - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Попрямували автівки у Ковельський та Ратнівський райони. Зокрема, 3 авто обслуговуватимуть амбулаторії сіл Заріччя, Поворськ та селище Голоби Ковельського району, а ще 4 – амбулаторії сіл Гірники, Жиричі, Межисить та Самари Ратнівського району.До слова, транспортні засоби загальна вартість придбаних 7 автомобілів становить майже 3 млн грн.Загалом протягом 2020 року амбулаторіям загальної практики сімейної медицини передали 54 транспортних засоби, з яких 47 придбані за рахунок державної субвенції місцевим бюджетам з метою забезпечення службовим автотранспортом сільських лікарів та 7 – в рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».«У листопаді цього року амбулаторії Волині отримали 40 автомобілів для сімейних лікарів, які працюють у сільській місцевості. Тоді ми говорили, що надходження решти 7 автомобілів очікується. Як бачимо, свої зобов’язання влада виконує. Ми розуміємо, що у сучасних реаліях забезпечення амбулаторій службовим транспортом є вкрай необхідним, аби лікарі мали можливість вчасно надавати медичну допомогу пацієнтам навіть у найвіддаленіших селах. І це ще один показник того, що українська медицина поступово наближається до європейських стандартів», – наголосив Юрій Погуляйко.