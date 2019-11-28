Волинянин, який скоїв аварію на викраденому авто, сів у тюрму

27-річного жителя Луцького району визнали винним у двох крадіжках автомобілів та призначили покарання у виді 8 років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Так, молодик в ніч з 22 на 23 вересня 2017 року, перебуваючи на паркувальному майданчику, який знаходиться на території ринку «Пасаж», проник до автомобіля марки «Mersedes-Benz 614», після чого запустив двигун та розпочав рух на транспортному засобі вулицями міста Луцька. Відтак, незаконно заволодів вказаним транспортним засобом та заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 272 605 гривень.Крім того, він 22 жовтня 2017 року, перебуваючи на території одного із підприємств в місті Луцьку, маючи вільний доступ до автомобіля марки «Mitsubishi Pajero», який був йому ввірений володільцем майна з метою проведення ремонтних робіт, не маючи згоди власника та володільця транспортного засобу на керування ним, здійснив запуск двигуна та направився у напрямку села Усичі Луцького району.Під час руху на вищевказаному автомобілі, знаходячись поблизу села Всеволодівка Луцького району, обвинувачений скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень та заподіяв потерпілій майнової шкоди на суму 442 420 гривень.Наступні вісім років волинянин проведе за ґратами.