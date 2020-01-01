У 16 турі Першої ліги «Волинь» найчастіше била по воротах і найменше фолила

За показниками крайнього у 2020 році туру Першої ліги луцька «Волинь» двічі показала найкращі показники за двома критеріями.Про це повідомляють у пресслужбі ПФЛ, посилаючись на компанію Wyscout.Так, луцька «Волинь» стала лідером за кількістю ударів по воротах. Їх «хрестоносці» у матчі з «Кременем» нанесли аж 16. Щоправда, лише два з них досягли бажаної мети. Найменше пострілів - по шість - завдали гравці "Полісся", "Оболоні" та "ВПК-Агро".Найкращий показник у підопічних Василя Сачка за кількістю порушень - одна жовта і 8 порушень.Також футбольні статисти підготували й інші цікаві цифри:* 161 раз втрачали м'яч гравці "Вереса". І це найгірший показник. Найменше помилок у "Миколаєва" та "Полісся" - по 96.* За відбираннями і підбираннями м'яча лідирують "Оболонь" і "Верес" (по 110 разів), аутсайдером є "ВПК-Агро" (69).* 534 передачі (463 точних) в активі "Альянса" - найкращої команди за цим показником і 207 (132) у найгіршої - "Гірника-Спорт".* 68,2% ігрового часу володіло м'ячем "Прикарпаття". Чудове досягнення з-поміж інших команд.* "Прикарпаття" виявилося лідером і за навісами - 24, з них вісім - точні. Аутсайдер - "Кристал" (5/2).* Гравці "Прикарпаття" частіше за інших йшли в обведення - 45 разів, з них 32 рази вдало.* З 102 верхових єдиноборств гравці "Вереса" виграли 51. 102 також в активі "Оболоні", але лише 41 виявилися вдалим.* За перехопленнями м'яча не було рівних "Гірнику-Спорт" - 82 рази.* Найгрубіша команда - "Нива": 24 фоли та дві жовті картки. Так звана роль джентльменів дісталася гравцям "Волині": лише вісім фолів і одне попередження.* По три прямих штрафних виконали гравці "Волині" та"Металіста 1925", жодного - "Полісся", "Кремінь", "Кристал", "Оболонь", "Прикарпаття", "Агробізнес", "Альянс" і "Нива".