На цьогорічні новорічні свята стіл буде значно скромнішим: прогноз економічного експерта

Олег Пендзин розповів, що цьогорічний новорічний кошик продуктів не буде дорожчим за торішній, утім стіл українців у період свят матиме значно скромніший вигляд.



«Навіть якщо не дуже багато в кишені, треба обов'язково святкувати. Ціни на продукти практично такі самі, як і були минулого року. А на цілу групу товарів навіть дешевше. Так званий «борщовий набір» (картопля, капуста, морква, цибуля, буряк) є дешевшим за торішній на 15-20%. Так що вінегрет точно вийде дешевшим. Щодо олів’є, то за рахунок м'яса, яке виросло на 1,5-2% і за рахунок майонезів, які виросли на 3%, можливо, і не буде настільки дешевим, але принаймні вийде у тій самій ціні, що і минулого року. Тобто стіл не буде дорожчим», – зазначив експерт в



Пендзин зауважив, що з поточною економічною ситуацією на столах українців може бути менше продуктів, зокрема мандаринів та апельсинів.



«Ми трошки стали біднішими. Це правда. І в міру того, наскільки ми стали бідніші, у нас на столах щезне, напевно, в такій кількості імпортний продукт. Можливо, не кожен собі дозволить червону ікру, ту кількість мандаринів та апельсинів, як минулого року. Але вони в будь-якому випадку будуть. Я маю надію, що українці відсвяткують більш-менш добре», – сказав він.



Експерт прокоментував, чи зростатимуть в останній тиждень перед святами ціни на продукти, які матимуть найбільший попит.



«У нас ринкова економіка, і у ній ціна на той чи інший товар формується, виходячи з двох складових: бажання продавця дорожче продати та обсяг платоспроможного попиту населення. Наразі платоспроможний попит населення впав, оскільки ми стали бідніші за цей рік, то при всьому бажанні продати дорожче, продавець не зможе піднімати ціну. Тому перед Новим роком навряд чи ми побачимо достатньо серйозний ріст цін», - зазначив Пендзин.



Він також наголосив, що, скоріше за все, торговельні мережі влаштовуватимуть розпродажі, акції, аби таким чином збільшити обсяг реалізації тої продукції, яку вони накопичили на складах.



«Тим паче, як я розумію, нам локдаун до кінця цього року не загрожує. Якщо це і буде, то він буде вводитися з 2-3 січня на весь період новорічних та різдвяних свят. А до цього моменту торговельні мережі працюватимуть у робочому режимі, і ми побачимо акції та навіть зниження цін. Тобто цей рік з точку зору цін буде більш-менш «лагідним», – пояснив економічний експерт.



Крім того, Пендзин вважає, що цього року не буде великих черг у магазинах, а також такого великого попиту на харчові продукти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерт Економічного дискусійного клубурозповів, що цьогорічний новорічний кошик продуктів не буде дорожчим за торішній, утім стіл українців у період свят матиме значно скромніший вигляд.«Навіть якщо не дуже багато в кишені, треба обов'язково святкувати. Ціни на продукти практично такі самі, як і були минулого року. А на цілу групу товарів навіть дешевше. Так званий «борщовий набір» (картопля, капуста, морква, цибуля, буряк) є дешевшим за торішній на 15-20%. Так що вінегрет точно вийде дешевшим. Щодо олів’є, то за рахунок м'яса, яке виросло на 1,5-2% і за рахунок майонезів, які виросли на 3%, можливо, і не буде настільки дешевим, але принаймні вийде у тій самій ціні, що і минулого року. Тобто стіл не буде дорожчим», – зазначив експерт в ефірі Українського радіо, – передає Суспільне Пендзин зауважив, що з поточною економічною ситуацією на столах українців може бути менше продуктів, зокрема мандаринів та апельсинів.«Ми трошки стали біднішими. Це правда. І в міру того, наскільки ми стали бідніші, у нас на столах щезне, напевно, в такій кількості імпортний продукт. Можливо, не кожен собі дозволить червону ікру, ту кількість мандаринів та апельсинів, як минулого року. Але вони в будь-якому випадку будуть. Я маю надію, що українці відсвяткують більш-менш добре», – сказав він.Експерт прокоментував, чи зростатимуть в останній тиждень перед святами ціни на продукти, які матимуть найбільший попит.«У нас ринкова економіка, і у ній ціна на той чи інший товар формується, виходячи з двох складових: бажання продавця дорожче продати та обсяг платоспроможного попиту населення. Наразі платоспроможний попит населення впав, оскільки ми стали бідніші за цей рік, то при всьому бажанні продати дорожче, продавець не зможе піднімати ціну. Тому перед Новим роком навряд чи ми побачимо достатньо серйозний ріст цін», - зазначив Пендзин.Він також наголосив, що, скоріше за все, торговельні мережі влаштовуватимуть розпродажі, акції, аби таким чином збільшити обсяг реалізації тої продукції, яку вони накопичили на складах.«Тим паче, як я розумію, нам локдаун до кінця цього року не загрожує. Якщо це і буде, то він буде вводитися з 2-3 січня на весь період новорічних та різдвяних свят. А до цього моменту торговельні мережі працюватимуть у робочому режимі, і ми побачимо акції та навіть зниження цін. Тобто цей рік з точку зору цін буде більш-менш «лагідним», – пояснив економічний експерт.Крім того, Пендзин вважає, що цього року не буде великих черг у магазинах, а також такого великого попиту на харчові продукти.

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