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Назвали прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах

Назвали прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах
Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, кого буде пропонувати на посади старост приєднаних до міста громад.

Про це йшлося у інтерв'ю, яке розміщене у блозі видання Сила правди.

На запитання журналіста про вибори старост, Ігор Поліщук зауважив, що він побував у всіх приєднаних громадах, поспілкувався з людьми і сформував для себе думку, кого б вони хотіли бачити старостою.

Наприклад, на старосту Заборольського округу він буде пропонувати колишнього голову ОТГ Валерія Боярського. Також мер Луцька розповів, що щодо Боголюбського старостинського округу зараз ще тривають консультації, але теж є авторитетні кандидатури.

А от на Прилуцький старостинський округ Ігор Поліщук буде пропонувати колишнього голову Ківерцівської районної ради Олександра Гурського. На старосту Жидичинського округу – Галину Матвіюк.

Він також зауважив, що проблемним залишається Княгининівський старостинський округ (через скандал щодо виділення земельних ділянок, - ред). Тому наразі шукають достойного кандидата.

"Загалом будемо виходити із моральних та професійних якостей. Те ж саме щодо заступників. Їх чекає непроста робота і серйозні вимоги щодо роботи, публічності, спілкування із громадою. Щодо якості виконання своїх обов’язків та досягнення результатів. Ми будемо виходити на вищі стандарти публічності і не тільки будемо вести традиційний прийом громадян в ЦНАПі. Будуть і онлайн-прийоми, години запитань у Фейсбук під час прямих ефірів. Обсяг роботи також збільшується тому, що є приєднані громади. Там також є чимало проблем", – резюмував Ігор Поліщук.


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Теги: Ігор Поліщук, міський голова, старости, громади
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Коментарі 1
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Злочин проти конституційних прав і свобод громадян без виборів призначати старост. Геноцид самоврядування і знищення демократії. Селянам заборонили робити власний вибір і забрали фінансування. Чи є майбутнє у села?!! НІ.
ст. 141 Конституції України
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях...
Виходячи з чинного законодавства виборчий процес в Україні здійснюється на засадах: законності та заборони незаконного втручання будь кого у цей процес; політичного плюралізму та багатопартійності; публічності і відкритості; рівності суб’єктів виборчого процесу перед законом; рівності прав усіх кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови...
Дурдом чиновників. Робимо, що хочемо.
Децентралізацію проводить вчитель трудового, який закінчив 8 класів. Аналогія коли вас лікує лікар із освітою економіста.
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