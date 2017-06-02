Назвали прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах
Сьогодні, 17:32
Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, кого буде пропонувати на посади старост приєднаних до міста громад.
Про це йшлося у інтерв'ю, яке розміщене у блозі видання Сила правди.
На запитання журналіста про вибори старост, Ігор Поліщук зауважив, що він побував у всіх приєднаних громадах, поспілкувався з людьми і сформував для себе думку, кого б вони хотіли бачити старостою.
Наприклад, на старосту Заборольського округу він буде пропонувати колишнього голову ОТГ Валерія Боярського. Також мер Луцька розповів, що щодо Боголюбського старостинського округу зараз ще тривають консультації, але теж є авторитетні кандидатури.
А от на Прилуцький старостинський округ Ігор Поліщук буде пропонувати колишнього голову Ківерцівської районної ради Олександра Гурського. На старосту Жидичинського округу – Галину Матвіюк.
Він також зауважив, що проблемним залишається Княгининівський старостинський округ (через скандал щодо виділення земельних ділянок, - ред). Тому наразі шукають достойного кандидата.
"Загалом будемо виходити із моральних та професійних якостей. Те ж саме щодо заступників. Їх чекає непроста робота і серйозні вимоги щодо роботи, публічності, спілкування із громадою. Щодо якості виконання своїх обов’язків та досягнення результатів. Ми будемо виходити на вищі стандарти публічності і не тільки будемо вести традиційний прийом громадян в ЦНАПі. Будуть і онлайн-прийоми, години запитань у Фейсбук під час прямих ефірів. Обсяг роботи також збільшується тому, що є приєднані громади. Там також є чимало проблем", – резюмував Ігор Поліщук.
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Про це йшлося у інтерв'ю, яке розміщене у блозі видання Сила правди.
На запитання журналіста про вибори старост, Ігор Поліщук зауважив, що він побував у всіх приєднаних громадах, поспілкувався з людьми і сформував для себе думку, кого б вони хотіли бачити старостою.
Наприклад, на старосту Заборольського округу він буде пропонувати колишнього голову ОТГ Валерія Боярського. Також мер Луцька розповів, що щодо Боголюбського старостинського округу зараз ще тривають консультації, але теж є авторитетні кандидатури.
А от на Прилуцький старостинський округ Ігор Поліщук буде пропонувати колишнього голову Ківерцівської районної ради Олександра Гурського. На старосту Жидичинського округу – Галину Матвіюк.
Він також зауважив, що проблемним залишається Княгининівський старостинський округ (через скандал щодо виділення земельних ділянок, - ред). Тому наразі шукають достойного кандидата.
"Загалом будемо виходити із моральних та професійних якостей. Те ж саме щодо заступників. Їх чекає непроста робота і серйозні вимоги щодо роботи, публічності, спілкування із громадою. Щодо якості виконання своїх обов’язків та досягнення результатів. Ми будемо виходити на вищі стандарти публічності і не тільки будемо вести традиційний прийом громадян в ЦНАПі. Будуть і онлайн-прийоми, години запитань у Фейсбук під час прямих ефірів. Обсяг роботи також збільшується тому, що є приєднані громади. Там також є чимало проблем", – резюмував Ігор Поліщук.
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