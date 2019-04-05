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В Олиці відкрили нову амбулаторію за 15 мільйонів гривень

В Олиці відкрили нову амбулаторію за 15 мільйонів гривень
Нещодавно завершилися будівельні роботи після реконструкції в Олицькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації В0линської ОДА.

Реконструкція медзакладу відбувалась в рамках проєкту Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» за кошти субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров’я.

Вартість робіт склала 15 млн 374 917 тис. грн, з яких у поточному році освоїли близько 6-ти млн грн.

Як зауважив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, це сучасний великий медзаклад, що виглядає наче поліклініка. Й не дивно, бо, хоча це й реконструкція, до існуючого приміщення прибудували корпус, тож загальна площа амбулаторії становить 460 кв.м. Працює в амбулаторії 3 сімейних лікаря, які обслуговують близько 8 тис. населення з 8 прилеглих сіл.

Тут є окремий вхід до кабінету «здорової дитини», де розміщений кабінет педіатра та кабінет щеплень. Як відзначила сімейний лікар амбулаторії, окремий вхід для здорових діток виправдав себе на всі сто, особливо зараз у період пандемії.

Також в закладі первинки є денний стаціонар, лабораторія, що має змогу робити широкий спектр базових аналізів, фізіотерапевтичний, процедурний, стоматологічний кабінети, а також кабінети для 6-ти сімейних лікарів.

Олицька амбулаторія одна із 32, роботи на яких проводились в рамках проєкту Світового банку. Загалом нині вже 25 амбулаторій здані в експлуатацію, ще на 7-х роботи на стадії завершення.


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Теги: Олика, відкриття, амбулаторія
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