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На Волині оперативно затримали злочинця, який побив чоловіка і вкрав у нього телефон

На Волині оперативно затримали злочинця, який побив чоловіка і вкрав у нього телефон
На Волині оперативники за лічені хвилини встановили та затримали грабіжника. Тепер чоловік найближчі шість років може провести за гратами.

Про це повідомляють правоохоронці у фейсбуці.

7 грудня до Володимир – Волинського відділу поліції звернувся місцевий житель 1982 року народження, який повідомив, що 3 грудня на вулиці Шевченка невідома особа нанесла йому декілька ударів по голові, та викрала мобільний телефон вартістю 5000 гривень.

Працівники сектору кримінальної поліції провели ряд оперативно–розшукових заходів, та встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 22 – річний житель міста.

Слідчі відділення внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 ККУ (Грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від чотирьох до шести років тюремного ув’язнення.

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Теги: Крадіжка, Володимир-Волинський, поліція, злочин, кримінал
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Коментарі 1
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Затримати можна грбіжника, хулігана, а злочинцем людину може назвати тільки суд.
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