Лучанин випадково дізнався, що засуджений за крадіжку м’яса із магазину, в якому ніколи не був





Про це йдеться в сюжеті



Лучанин Віталій з постанови суду зачитує, який шмат м’яса він нібито поцупив у супермаркеті ще п’ять місяців тому.



«406 грам, на суму 98 гривень 99 копійок, от таке», - сказав лучанин Віталій Матвійчук.



Чоловік запевняє, м’ясо він не крав, та й у цьому магазині жодного разу не був. Про те, що оштрафований дізнався днями, коли виконавча служба заблокувала його банківські картки.



«Думав, як я водій, керую автомобілем часто, їжджу там в Київ, Львів, думав можливо штраф якийсь ПДР, а тут виходить м’ясо вкрав», - розповідає Віталій.



Уже з судового рішення родина дізналася, що Віталій через два дні після крадіжки ще й давав пояснення поліцейському. «Дізнався, що я ще й був затриманий. В той день я вже знаю, де я був і з ким я був. Далеко не тут я був», - каже Віталій.



У поясненнях, які він нібито давав поліції, повсюди прочерки. Вказані лише дата народження та прізвище. Щоправда, старе – Сидорук. Бо ще вісім років тому після одруження чоловік його змінив на дружинине Матвійчук. Як поліцейський встановив особу чоловіка, у поліції поки з’ясовують.



Про суд, який відбувся ще у вересні, Віталій не знав, бо повістку не отримав. Як виявилося згодом через помилку в адресі. Чоловіка визнали винним і оштрафували на 510 гривень та ще й стягнули 420 судового збору.



«Важливими доказами було те, що протокол складений відповідно до чинного законодавства, також взялися до уваги докази інших осіб», - пояснює суддя-спікерка Людмила Присяжнюк.



Йдеться про свідка з прізвищем Корнійчук. Як з’ясував Віталій, цей чоловік працює у тому самому супермаркеті охоронцем. Щоправда, у магазині ТСН повідомляють зовсім інше.



Віталій уже подав апеляцію на рішення суду. Чоловік сподівається, його виправдають і таки з’ясується, хто його підставив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили чоловіка за крадіжку м’яса з магазину, у якому він ніколи не був. Про те, що «поцупив» там товар чоловік дізнався, коли його банківські картки заблокували. Почав з’ясовувати і виявляється, ще в липні цього року він нібито викрав у супермаркеті шматок м’яса, а вже у вересні його навіть за це судили.Про це йдеться в сюжеті ТСН. Лучанин Віталій з постанови суду зачитує, який шмат м’яса він нібито поцупив у супермаркеті ще п’ять місяців тому.«406 грам, на суму 98 гривень 99 копійок, от таке», - сказав лучанинЧоловік запевняє, м’ясо він не крав, та й у цьому магазині жодного разу не був. Про те, що оштрафований дізнався днями, коли виконавча служба заблокувала його банківські картки.«Думав, як я водій, керую автомобілем часто, їжджу там в Київ, Львів, думав можливо штраф якийсь ПДР, а тут виходить м’ясо вкрав», - розповідає Віталій.Уже з судового рішення родина дізналася, що Віталій через два дні після крадіжки ще й давав пояснення поліцейському. «Дізнався, що я ще й був затриманий. В той день я вже знаю, де я був і з ким я був. Далеко не тут я був», - каже Віталій.У поясненнях, які він нібито давав поліції, повсюди прочерки. Вказані лише дата народження та прізвище. Щоправда, старе – Сидорук. Бо ще вісім років тому після одруження чоловік його змінив на дружинине Матвійчук. Як поліцейський встановив особу чоловіка, у поліції поки з’ясовують.Про суд, який відбувся ще у вересні, Віталій не знав, бо повістку не отримав. Як виявилося згодом через помилку в адресі. Чоловіка визнали винним і оштрафували на 510 гривень та ще й стягнули 420 судового збору.«Важливими доказами було те, що протокол складений відповідно до чинного законодавства, також взялися до уваги докази інших осіб», - пояснює суддя-спікеркаЙдеться про свідка з прізвищем Корнійчук. Як з’ясував Віталій, цей чоловік працює у тому самому супермаркеті охоронцем. Щоправда, у магазині ТСН повідомляють зовсім інше.Віталій уже подав апеляцію на рішення суду. Чоловік сподівається, його виправдають і таки з’ясується, хто його підставив.

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