На Волині не розминулися Volkswagen та Mercedes
Сьогодні, 17:54
Близько 17:00 8-го грудня у Володимирі-Волинському трапилася ДТП на вулиці Гайдамацькій.
Про це повідомляє "Буг".
Зіткнулися два легкові автомобілі: Volkswagen та Mercedes.
Автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На місці працює поліція.
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Про це повідомляє "Буг".
Зіткнулися два легкові автомобілі: Volkswagen та Mercedes.
Автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На місці працює поліція.
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