На Волині не розминулися Volkswagen та Mercedes





Про це повідомляє



Зіткнулися два легкові автомобілі: Volkswagen та Mercedes.



Автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На місці працює поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 17:00 8-го грудня у Володимирі-Волинському трапилася ДТП на вулиці Гайдамацькій.Про це повідомляє "Буг" Зіткнулися два легкові автомобілі: Volkswagen та Mercedes.Автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На місці працює поліція.

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