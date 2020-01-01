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На Волині не розминулися Volkswagen та Mercedes

На Волині не розминулися Volkswagen та Mercedes
Близько 17:00 8-го грудня у Володимирі-Волинському трапилася ДТП на вулиці Гайдамацькій.

Про це повідомляє "Буг".

Зіткнулися два легкові автомобілі: Volkswagen та Mercedes.

Автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На місці працює поліція.

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Теги: аварія, Володимир, поліція
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