Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*

ЖК «Амстердам» пропонують за акційними умовами. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$.



Про це йдеться на сайті



Така акція - чудова можливість придбати квартиру, не маючи великих фінансових заощаджень. А ще - може стати хорошою інвестицією, адже до кінця будівництва вартість житла суттєво зросте.



Таким чином, вкладаючи щомісяця по 950$, через два роки ви отримаєте або власне житло в найсучаснішому ЖК на Волині, або - ліквідну нерухомість, вартість якої буде суттєво вищою за вкладені гроші.



Акція поширюється лише на перші десять 1-кімнатних квартир.



Проте мова йде не про одну кімнату загалом, а про квартиру з однією спальнею. У ЖК «Амстердам» Будівельна компанія «Інвестор» почала використовувати нову класифікацію житла, якою користуються у світі. Таким чином, 1-кімнатною називається квартира, яка має вітальню, кухню і одну спальню, двокімнатною – дві спальні і т.д.



Про те, які ще інновації будуть використані в ЖК «Амстердам» - читайте за посиланням.



Є вісім різних видів планувань 1-кімнатних квартир в “Амстердамі”. Усі вони відрізняються і площею (від 40 до 46 м2), і різним підходом до організації простору.





Варіант дизайну квартири в ЖК «Амстердам» підготували спеціалісти лабораторії сучасного дизайну «isbelab».



«Ми працюємо із натуральними кольорами та матеріалами, тому в інтер’єрі – бежевий, коричневий, природний колір дерева і землі. Темні відтінки поєднали зі світлими. Часто люди бояться темний кольорів стін, думають, що це візуально звузить простір, але при правильному використанні це навпаки додає глибини інтер’єру», – розповів співзасновник «isbelab», архітектор та дизайнер Олег Демчук.



У проекті квартири була запланована кухня-вітальня, проте дизайнери запропонували інше рішення. Завдяки великій площі коридору, встановили зону відпочинку із диваном та телевізором там. А на місці, де мала б бути вітальня, облаштували їдальню з великим столом та спеціальною шафою для зберігання вин. Кажуть, клієнти все частіше просять додати такий елемент інтер’єру.







З інших оригінальний рішень – скляний гардероб в спальні. Завдяки напівпрозорим стінам має стильний вигляд, а у порівнянні із звичайною шафою – більш місткий та зручний у користуванні.



ЖК “Амстердам” розташований у с. Струмівка, поруч із “Струмочком”. Наразі тут уже розпочали фундаментні роботи. Як саме відбуваються роботи на будівельному майдачику обох комплексів можна переглянути у відео:





Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лише 10 квартир у новомупропонують за акційними умовами. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизноПро це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор" Така акція - чудова можливість придбати квартиру, не маючи великих фінансових заощаджень. А ще - може стати хорошою інвестицією, адже до кінця будівництва вартість житла суттєво зросте.Таким чином, вкладаючи щомісяця по 950$, через два роки ви отримаєте або власне житло в найсучаснішому ЖК на Волині, або - ліквідну нерухомість, вартість якої буде суттєво вищою за вкладені гроші.Акція поширюється лише на перші десять 1-кімнатних квартир.Проте мова йде не про одну кімнату загалом, а про квартиру з однією спальнею. У ЖК «Амстердам» Будівельна компанія «Інвестор» почала використовувати нову класифікацію житла, якою користуються у світі. Таким чином, 1-кімнатною називається квартира, яка має вітальню, кухню і одну спальню, двокімнатною – дві спальні і т.д.Про те, які ще інновації будуть використані в ЖК «Амстердам» - читайтеЄ вісім різних видів планувань 1-кімнатних квартир в “Амстердамі”. Усі вони відрізняються і площею (від), і різним підходом до організації простору.Варіант дизайну квартири в ЖК «Амстердам» підготували спеціалісти«Ми працюємо із натуральними кольорами та матеріалами, тому в інтер’єрі – бежевий, коричневий, природний колір дерева і землі. Темні відтінки поєднали зі світлими. Часто люди бояться темний кольорів стін, думають, що це візуально звузить простір, але при правильному використанні це навпаки додає глибини інтер’єру», – розповів співзасновник «isbelab», архітектор та дизайнерУ проекті квартири була запланована кухня-вітальня, проте дизайнери запропонували інше рішення. Завдяки великій площі коридору, встановили зону відпочинку із диваном та телевізором там. А на місці, де мала б бути вітальня, облаштували їдальню з великим столом та спеціальною шафою для зберігання вин. Кажуть, клієнти все частіше просять додати такий елемент інтер’єру.З інших оригінальний рішень – скляний гардероб в спальні. Завдяки напівпрозорим стінам має стильний вигляд, а у порівнянні із звичайною шафою – більш місткий та зручний у користуванні.ЖК “Амстердам” розташований у с. Струмівка, поруч із “Струмочком”. Наразі тут уже розпочали фундаментні роботи. Як саме відбуваються роботи на будівельному майдачику обох комплексів можна переглянути у відео:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію