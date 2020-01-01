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Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*

Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Лише 10 квартир у новому ЖК «Амстердам» пропонують за акційними умовами. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$.

Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор".

Така акція - чудова можливість придбати квартиру, не маючи великих фінансових заощаджень. А ще - може стати хорошою інвестицією, адже до кінця будівництва вартість житла суттєво зросте.

Таким чином, вкладаючи щомісяця по 950$, через два роки ви отримаєте або власне житло в найсучаснішому ЖК на Волині, або - ліквідну нерухомість, вартість якої буде суттєво вищою за вкладені гроші.

Акція поширюється лише на перші десять 1-кімнатних квартир.

Проте мова йде не про одну кімнату загалом, а про квартиру з однією спальнею. У ЖК «Амстердам» Будівельна компанія «Інвестор» почала використовувати нову класифікацію житла, якою користуються у світі. Таким чином, 1-кімнатною називається квартира, яка має вітальню, кухню і одну спальню, двокімнатною – дві спальні і т.д.

Про те, які ще інновації будуть використані в ЖК «Амстердам» - читайте за посиланням.

Є вісім різних видів планувань 1-кімнатних квартир в “Амстердамі”. Усі вони відрізняються і площею (від 40 до 46 м2), і різним підходом до організації простору.

Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*

Варіант дизайну квартири в ЖК «Амстердам» підготували спеціалісти лабораторії сучасного дизайну «isbelab».

«Ми працюємо із натуральними кольорами та матеріалами, тому в інтер’єрі – бежевий, коричневий, природний колір дерева і землі. Темні відтінки поєднали зі світлими. Часто люди бояться темний кольорів стін, думають, що це візуально звузить простір, але при правильному використанні це навпаки додає глибини інтер’єру», – розповів співзасновник «isbelab», архітектор та дизайнер Олег Демчук.

У проекті квартири була запланована кухня-вітальня, проте дизайнери запропонували інше рішення. Завдяки великій площі коридору, встановили зону відпочинку із диваном та телевізором там. А на місці, де мала б бути вітальня, облаштували їдальню з великим столом та спеціальною шафою для зберігання вин. Кажуть, клієнти все частіше просять додати такий елемент інтер’єру.



З інших оригінальний рішень – скляний гардероб в спальні. Завдяки напівпрозорим стінам має стильний вигляд, а у порівнянні із звичайною шафою – більш місткий та зручний у користуванні.

ЖК “Амстердам” розташований у с. Струмівка, поруч із “Струмочком”. Наразі тут уже розпочали фундаментні роботи. Як саме відбуваються роботи на будівельному майдачику обох комплексів можна переглянути у відео:


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Амстердам, акції
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