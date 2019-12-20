Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



Вартість робіт з реконструкції приміщення 12 млн 417,6 тис. грн.

Об’єкт споруджувався за рахунок коштів проєкту Світового банку. Це одна із 32 амбулаторій, роботи на яких проводились в рамках проєкту Світового банку. Загалом нині вже 25 амбулаторій здані в експлуатацію, ще на 7-х роботи на стадії завершення.



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В амбулаторії смт Цумань працює 6 лікарів, які обслуговують вже понад 10 тис. населення з 9 прилеглих сіл. Для цього усе необхідне медичне обладнання та устаткування, медичні та офісні меблі. Лікарі зможуть надавати більше послуг, які передбачені первинною ланкою медицини. Це, для прикладу, загальний аналіз крові та сечі, швидкі тести на тропоніни, гепатит, ВІЛ (СНІД), вимірювання рівню холестерину, глюкози тощо, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограми та інші необхідні дослідження.



Також тут є кімната здорової дитини, кабінет щеплень та педіатра, до яких є окремий вхід, аби здорові пацієнти уникали контакту із хворими. До слова, як розповіла завідувачка амбулаторії, в тергромаді налічується близько 18 тис. жителів, з яких дітей до 18-ти років – понад 5 тис.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нова амбулаторія у селищі Цумань, що обслуговуватиме близько 18 тисяч жителів громади, розпочала свою роботу.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА. Вартість робіт з реконструкції приміщення 12 млн 417,6 тис. грн.Об’єкт споруджувався за рахунок коштів проєкту Світового банку. Це одна із 32 амбулаторій, роботи на яких проводились в рамках проєкту Світового банку. Загалом нині вже 25 амбулаторій здані в експлуатацію, ще на 7-х роботи на стадії завершення.В амбулаторії смт Цумань працює 6 лікарів, які обслуговують вже понад 10 тис. населення з 9 прилеглих сіл. Для цього усе необхідне медичне обладнання та устаткування, медичні та офісні меблі. Лікарі зможуть надавати більше послуг, які передбачені первинною ланкою медицини. Це, для прикладу, загальний аналіз крові та сечі, швидкі тести на тропоніни, гепатит, ВІЛ (СНІД), вимірювання рівню холестерину, глюкози тощо, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограми та інші необхідні дослідження.Також тут є кімната здорової дитини, кабінет щеплень та педіатра, до яких є окремий вхід, аби здорові пацієнти уникали контакту із хворими. До слова, як розповіла завідувачка амбулаторії, в тергромаді налічується близько 18 тис. жителів, з яких дітей до 18-ти років – понад 5 тис.

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