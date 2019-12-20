вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО

Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Нова амбулаторія у селищі Цумань, що обслуговуватиме близько 18 тисяч жителів громади, розпочала свою роботу.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Вартість робіт з реконструкції приміщення 12 млн 417,6 тис. грн.
Об’єкт споруджувався за рахунок коштів проєкту Світового банку. Це одна із 32 амбулаторій, роботи на яких проводились в рамках проєкту Світового банку. Загалом нині вже 25 амбулаторій здані в експлуатацію, ще на 7-х роботи на стадії завершення.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Олиці відкрили нову амбулаторію за 15 мільйонів гривень. ФОТО

В амбулаторії смт Цумань працює 6 лікарів, які обслуговують вже понад 10 тис. населення з 9 прилеглих сіл. Для цього усе необхідне медичне обладнання та устаткування, медичні та офісні меблі. Лікарі зможуть надавати більше послуг, які передбачені первинною ланкою медицини. Це, для прикладу, загальний аналіз крові та сечі, швидкі тести на тропоніни, гепатит, ВІЛ (СНІД), вимірювання рівню холестерину, глюкози тощо, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограми та інші необхідні дослідження.

Також тут є кімната здорової дитини, кабінет щеплень та педіатра, до яких є окремий вхід, аби здорові пацієнти уникали контакту із хворими. До слова, як розповіла завідувачка амбулаторії, в тергромаді налічується близько 18 тис. жителів, з яких дітей до 18-ти років – понад 5 тис.

Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Цумань, нова амбулаторія, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вихованцем «Волині» цікавляться три футбольні клуби з Бельгії
Сьогодні, 21:17
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 20:51
Від початку року в Україні зафіксували понад 180 випадків зґвалтування дітей
Сьогодні, 20:14
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
06 жовтень, 20:16
У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО
02 жовтень, 20:26
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
20 грудень, 2019, 16:40
В Олиці відкрили нову амбулаторію за 15 мільйонів гривень. ФОТО В Олиці відкрили нову амбулаторію за 15 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихованцем «Волині» цікавляться три футбольні клуби з Бельгії
Сьогодні, 21:17
 0
Обслуговуватиме 18 тисяч жителів громади: у селищі на Волині запрацювала нова амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 20:51
 0
Від початку року в Україні зафіксували понад 180 випадків зґвалтування дітей
Сьогодні, 20:14
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку
Сьогодні, 19:32
 0
Медіа
відео
1/8