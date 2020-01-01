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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 9 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 9 грудня
У Волинській області у середу, 9 грудня, прогнозують хмарну погоду, без iстотних опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1º тепла.

У Луцьку завтра, 9 грудня, очікується хмарна погода і без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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