Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 9 грудня





Про це



Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1º тепла.



У Луцьку завтра, 9 грудня, очікується хмарна погода і без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу, 9 грудня, прогнозують хмарну погоду, без iстотних опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1º тепла.У Луцьку завтра, 9 грудня, очікується хмарна погода і без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

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