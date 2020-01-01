Вихованцем «Волині» цікавляться три футбольні клуби з Бельгії





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"Ми знайшли молодого футболіста, якому тоді було 18 років, - Микола Кухаревич. Так виглядало, що він був нікому не потрібний. Ми його запросили до себе. За рік часу, якщо є умови для тренувань, проживання, це дає свій результат. Сьогодні у мене на столі лежить три пропозиції з Бельгії – генеральні директори і скаути приїжджають на гру з Дніпром-1, їдуть дивитися на нього вживу", - сказав Козловський.



Також президент "Руху" розповів, що нормально реагує на те, що є пропозиції від хороших європейських клубів: "Дати молодому футболісту поїхати грати в Європу – це для нас, клубу, академії – велика честь. Перша ластівка на виході".



Нагадаємо, нещодавно головний тренер молодіжної збірної України з футболу Руслан Ротань викликав Кухаревича у розташування збірної.



ДОВІДКА:



Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).



Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.



У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.



В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент львівського "Руху" Григорій Козловський заявив про зацікавлення клубів із Бельгії молодим форвардом клубу і молодіжної збірної України Миколою Кухаревичем, який футбольну кар'єру розпочинав у Луцьку.Про це повідомляє UA Football. "Ми знайшли молодого футболіста, якому тоді було 18 років, - Микола Кухаревич. Так виглядало, що він був нікому не потрібний. Ми його запросили до себе. За рік часу, якщо є умови для тренувань, проживання, це дає свій результат. Сьогодні у мене на столі лежить три пропозиції з Бельгії – генеральні директори і скаути приїжджають на гру з Дніпром-1, їдуть дивитися на нього вживу", - сказав Козловський.Також президент "Руху" розповів, що нормально реагує на те, що є пропозиції від хороших європейських клубів: "Дати молодому футболісту поїхати грати в Європу – це для нас, клубу, академії – велика честь. Перша ластівка на виході".Нагадаємо, нещодавно головний тренер молодіжної збірної України з футболувикликав Кухаревича у розташування збірної.Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.

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