ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним
08 грудень, 23:01
Міністерство освіти та науки пропонує встановити плату за складання ЗНО понад встановлену кількість навчальних предметів.
Про це йдеться у проєкті наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства для громадського обговорення, - пише Укрінформ.
"Проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - йдеться у проєкті.
Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.
У 2021 році кожен зареєстрований учасник має право пройти тестування щонайбільше з п’яти навчальних предметів.
Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 12 предметів: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
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Про це йдеться у проєкті наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства для громадського обговорення, - пише Укрінформ.
"Проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - йдеться у проєкті.
Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.
У 2021 році кожен зареєстрований учасник має право пройти тестування щонайбільше з п’яти навчальних предметів.
Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 12 предметів: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
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