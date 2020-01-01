вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним

ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним
Міністерство освіти та науки пропонує встановити плату за складання ЗНО понад встановлену кількість навчальних предметів.

Про це йдеться у проєкті наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства для громадського обговорення, - пише Укрінформ.

"Проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - йдеться у проєкті.

Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.

У 2021 році кожен зареєстрований учасник має право пройти тестування щонайбільше з п’яти навчальних предметів.

Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 12 предметів: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, освіта, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі
08 грудень, 23:35
ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним
08 грудень, 23:01
У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО
08 грудень, 22:41
У родини з Волині повністю згорів будинок: просять допомоги
08 грудень, 22:20
Схожі новини
Встановили порогові бали для ЗНО з фізики та математики Встановили порогові бали для ЗНО з фізики та математики
17 липень, 01:09
ЗНО з української мови та літератури склали 275 тисяч абітурієнтів ЗНО з української мови та літератури склали 275 тисяч абітурієнтів
30 червень, 23:34
Пробне ЗНО проведуть онлайн і безкоштовно Пробне ЗНО проведуть онлайн і безкоштовно
14 червень, 14:15
Кого цьогоріч не допустять до ЗНО і єдиного вступного іспиту Кого цьогоріч не допустять до ЗНО і єдиного вступного іспиту
23 травень, 01:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники
Сьогодні, 00:06
 0
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі
08 грудень, 23:35
 0
ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним
08 грудень, 23:01
 0
У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО
08 грудень, 22:41
 0
Медіа
відео
1/8