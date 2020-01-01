ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним





Про це йдеться у проєкті наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства для громадського обговорення, - пише



"Проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - йдеться у проєкті.



Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.



У 2021 році кожен зареєстрований учасник має право пройти тестування щонайбільше з п’яти навчальних предметів.



Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 12 предметів: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти та науки пропонує встановити плату за складання ЗНО понад встановлену кількість навчальних предметів.Про це йдеться у проєкті наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства для громадського обговорення, - пише Укрінформ. "Проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - йдеться у проєкті.Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.У 2021 році кожен зареєстрований учасник має право пройти тестування щонайбільше з п’яти навчальних предметів.Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 12 предметів: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію