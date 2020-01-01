У багатоповерхівці в центрі Луцька тріщать стіни, місцеві нарікають на ремонт магазину. ВІДЕО





У багатьох квартирах з’явилися тріщини на стінах, - розповіла



Зі слів жителів будинку, стіни тріщать через будівельні роботи, як другий місяць тривають у приміщенні колишнього магазину на першому поверсі. Голова ОСББ Ольга Бишевич каже: люди, бояться, що будинок завалиться, тому звернулися у комісію з виявлення і запобігання незаконного будівництва Луцької міської ради.



Тріщать стіни: лучани проти ремонту приміщення в їхньому будинкуСуспільне Волинь

8 грудня представники комісії з виявлення і запобігання незаконного будівництва Луцької міської ради оглянули приміщення.



Представник будівельної фірми Сергій Градневич розповів Суспільному, що проєкт реконструкції приміщення зараз на експертизі. Її роблять у Києві. Каже: до висновку експертів зі столиці всередині приміщення роботи проводитись не будуть. Нинішні будівельні роботи називає "демонтажем".



Забудовники заспокоюють мешканців будинку. Зі слів підрядника Володимира Мальваного, тріщини у квартирах були і раніше, а будинку та його жителям нічого не загрожує.



Як розповів Суспільному секретар комісії Сергій Літвицький, на пробивання отворів у несучих конструкціях потрібні дозвільні документи. "Зі слів забудовника, на роботу є проєктна документація, на даний час вона не пред’явлена, обіцяють пред’явити. Казати про порушення, мабуть, ще рано", - каже секретар.



За два останні місяці комісія з виявлення і запобігання незаконного будівництва Луцької міської ради оглянула понад 30 будівельних об'єктів. Висновки про будівництво на Київському майдані в комісії зроблять за два тижні.







Мешканка будинку Тетяна Альмханаві розповіла: поки чекатимуть висновків експертів з Києва. Від цього, каже жінка, залежить, як діятимуть далі.

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