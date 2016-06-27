В Аргентині померлого Марадону хочуть друкувати на грошах





Відповідний законопроєкт 7 грудня представила сенаторка Норма Дуранго, повідомляє BBC. вона пропонує розмістити портрет футболіста на банкноті найвищого номіналу, який становить 1000 песо (близько 12 доларів США), - повідомляє



Відповідно до пропозиції Дуранго, на одному боці має розміщуватись обличчя футболіста, а на іншому – фотографія одного з його найвідоміших голів, забитого у Мексиці 22 червня 1986 року в матчі проти збірної Англії.



Один із варіантів дизайну банкноти з портретом МарадониThe Financial Express

Один із варіантів дизайну банкноти з портретом Марадони



Також сенаторка запропонувала розмістити зображення Марадони на пам’ятних марках.



"Ідея полягає не тільки в тому, щоб визнати нашого найголовнішого кумира, але й у тому, щоб замислитись над економічним питанням. Ми відчуваємо, що коли туристи приїздитимуть сюди, вони захочуть взяти "Марадону" із собою", – зазначила Дуранго.



Сенаторка зазначила, що остаточне рішення щодо її пропозиції ухвалять законодавці, які, найімовірніше, розглянуть законопроєкт на початку 2021 року.



Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Перед смертю він перебував у дуже важкому стані через дисфункцію серцево-дихальної системи. За даними місцевого видання Clarin, футболіст переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у Буенос-Айресі в районі Сан-Андрес.



Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу, але врятувати його не вдалося.



Раніше колишній футболіст переніс операцію на головному мозку.

Після цього його виписали з лікарні та доставили в клініку для лікування алкогольної залежності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аргентинська сенаторка запропонувала розмістити на нових банкнотах портрет померлого у листопаді 2020 року легендарного футболіста Дієго Марадони.Відповідний законопроєкт 7 грудня представила сенаторка Норма Дуранго, повідомляє BBC. вона пропонує розмістити портрет футболіста на банкноті найвищого номіналу, який становить 1000 песо (близько 12 доларів США), - повідомляє Суспільне. Відповідно до пропозиції Дуранго, на одному боці має розміщуватись обличчя футболіста, а на іншому – фотографія одного з його найвідоміших голів, забитого у Мексиці 22 червня 1986 року в матчі проти збірної Англії.Один із варіантів дизайну банкноти з портретом МарадониThe Financial ExpressОдин із варіантів дизайну банкноти з портретом МарадониТакож сенаторка запропонувала розмістити зображення Марадони на пам’ятних марках."Ідея полягає не тільки в тому, щоб визнати нашого найголовнішого кумира, але й у тому, щоб замислитись над економічним питанням. Ми відчуваємо, що коли туристи приїздитимуть сюди, вони захочуть взяти "Марадону" із собою", – зазначила Дуранго.Сенаторка зазначила, що остаточне рішення щодо її пропозиції ухвалять законодавці, які, найімовірніше, розглянуть законопроєкт на початку 2021 року.Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Перед смертю він перебував у дуже важкому стані через дисфункцію серцево-дихальної системи. За даними місцевого видання Clarin, футболіст переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у Буенос-Айресі в районі Сан-Андрес.Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу, але врятувати його не вдалося.Раніше колишній футболіст переніс операцію на головному мозку.Після цього його виписали з лікарні та доставили в клініку для лікування алкогольної залежності.

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