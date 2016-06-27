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В Аргентині померлого Марадону хочуть друкувати на грошах

В Аргентині померлого Марадону хочуть друкувати на грошах
Аргентинська сенаторка запропонувала розмістити на нових банкнотах портрет померлого у листопаді 2020 року легендарного футболіста Дієго Марадони.

Відповідний законопроєкт 7 грудня представила сенаторка Норма Дуранго, повідомляє BBC. вона пропонує розмістити портрет футболіста на банкноті найвищого номіналу, який становить 1000 песо (близько 12 доларів США), - повідомляє Суспільне.

Відповідно до пропозиції Дуранго, на одному боці має розміщуватись обличчя футболіста, а на іншому – фотографія одного з його найвідоміших голів, забитого у Мексиці 22 червня 1986 року в матчі проти збірної Англії.

Один із варіантів дизайну банкноти з портретом МарадониThe Financial Express
Один із варіантів дизайну банкноти з портретом Марадони

Також сенаторка запропонувала розмістити зображення Марадони на пам’ятних марках.

"Ідея полягає не тільки в тому, щоб визнати нашого найголовнішого кумира, але й у тому, щоб замислитись над економічним питанням. Ми відчуваємо, що коли туристи приїздитимуть сюди, вони захочуть взяти "Марадону" із собою", – зазначила Дуранго.

Сенаторка зазначила, що остаточне рішення щодо її пропозиції ухвалять законодавці, які, найімовірніше, розглянуть законопроєкт на початку 2021 року.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Перед смертю він перебував у дуже важкому стані через дисфункцію серцево-дихальної системи. За даними місцевого видання Clarin, футболіст переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у Буенос-Айресі в районі Сан-Андрес.

Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу, але врятувати його не вдалося.

Раніше колишній футболіст переніс операцію на головному мозку.
Після цього його виписали з лікарні та доставили в клініку для лікування алкогольної залежності.

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Теги: Аргентина, світ, футбол
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