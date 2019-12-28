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У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО

У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО
У селі Копачівка Рожищенського району стала дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Geely на пішохідному переході збив 22-річного волинянина.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.

Зі слів очевидців, близько 21:00 години на трасі ковельського напрямку М-06 перед перехрестям Рожище-Торчин у селі Копачівка сталася ДТП.
У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО

Як повідомили свідки, водій легковика Geely здійснив наїзд на пішохода 1998 року народження. Його із травмами забрала швидка допомога до Рожищенської ЦРЛ.
У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО

Зі слів водія Geely, на зупинці транспорту, яка знаходиться поблизу місця ДТП, пішохід, вийшовши з автобуса, переходив дорогу позаду транспортного засобу, тримаючи перед очима телефон.

Як повідомили свідки, за попередньою інформацією водій легковика у видимому стані алкогольного сп’яніння не перебував.

На місці автопригоди працює поліція.

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Теги: Волинь, Копачівка
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