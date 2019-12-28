У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО





Про це повідомляє



Зі слів очевидців, близько 21:00 години на трасі ковельського напрямку М-06 перед перехрестям Рожище-Торчин у селі Копачівка сталася ДТП.



Як повідомили свідки, водій легковика Geely здійснив наїзд на пішохода 1998 року народження. Його із травмами забрала швидка допомога до Рожищенської ЦРЛ.



Зі слів водія Geely, на зупинці транспорту, яка знаходиться поблизу місця ДТП, пішохід, вийшовши з автобуса, переходив дорогу позаду транспортного засобу, тримаючи перед очима телефон.



Як повідомили свідки, за попередньою інформацією водій легковика у видимому стані алкогольного сп’яніння не перебував.



На місці автопригоди працює поліція.

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